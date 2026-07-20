"Para atrás juegan los cagones": la arenga del Dibu Martínez en el entretiempo de la final

Horas después de la caída en el partido decisivo del Mundial con España, se filtró el fuerte discurso del arquero al equipo para jugar el segundo tiempo en Nueva York.

Unas horas después de la final del Mundial 2026 perdida por 1 a 0 con España en tiempo extra en Nueva York, salió a la luz una arenga del Dibu Martínez al equipo en el entretiempo después de un primer tiempo de dominio absoluto del combinado europeo, algo que continuaría en el complemento.