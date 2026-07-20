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"Para atrás juegan los cagones": la arenga del Dibu Martínez en el entretiempo de la final

Horas después de la caída en el partido decisivo del Mundial con España, se filtró el fuerte discurso del arquero al equipo para jugar el segundo tiempo en Nueva York.

Unas horas después de la final del Mundial 2026 perdida por 1 a 0 con España en tiempo extra en Nueva York, salió a la luz una arenga del Dibu Martínez al equipo en el entretiempo después de un primer tiempo de dominio absoluto del combinado europeo, algo que continuaría en el complemento.

El discurso del arquero fue directo. “Dale, con el corazón, muchachos. Con el corazón de jugarlo, yendo para adelante, no hacia atrás. Hacia adelante, tenemos más ganas que ellos”, indicó el Dibu, antes de rematar: “Para atrás juegan los cagones, para atrás juegan los cagones, vamos para adelante”.

Luego, el 1 agregó una indicación táctica: “Tres pases y encontramos a Leo (Messi), vamos a hacerlo nosotros de atrás también. Vamos, más vivos que nunca estamos. A ganar, a ganar, a ganar".

A las palabras del arquero se sumó Messi, que también tomó la palabra: “¡Vamos, muchachos! ¡Personalidad, gente, personalidad! La tuvimos siempre, ¿no la vamos a tener ahora? Personalidad para jugar, vamos a jugarla, dale”.

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