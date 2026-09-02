Boca y Vélez se juegan el pase a los cuartos de final de la Copa Argentina

Para este encuentro, una de las principales novedades pasa por el regreso de Leandro Paredes, quien se perfila para volver a la titularidad. Y aunque el entrenador cuenta nuevamente con algunos jugadores que se recuperaron de distintas molestias físicas, a último momento se lesionó Milton Delgado, que directamente no viajó a Córdoba con el resto del platel.

Cómo llega Vélez

El Fortín también afrontará un partido decisivo con la intención de avanzar entre los ocho mejores del certamen. El conjunto dirigido por Guillermo Barros Schelotto llega invicto en el Torneo Clausura, aunque acumula cuatro empates consecutivos y buscará volver al triunfo en un encuentro de eliminación directa.

En la Copa Argentina, Vélez dejó en el camino a Deportivo Armenio en los 32avos de final y a Gimnasia y Tiro de Salta en la siguiente ronda.

El último antecedente entre ambos equipos fue el pasado 8 de agosto por el Torneo Clausura, cuando igualaron 1-1. Vélez se había puesto en ventaja a través de Diego Valdés, mientras que Santiago Ascacíbar marcó el empate para Boca.

Posible 11 de Boca: Álvaro Montero; Leandro Lozano, Lautaro Di Lollo, Facundo Herrera y Lautaro Blanco; Santiago Ascacibar, Leandro Paredes y Tomás Belmonte; Leonel Flores, Miguel Merentiel y Sebastián Villa. DT: Rodolfo Arruabarrena.

Posible 11 de Vélez: Tomás Marchiori; Joaquín García, Tiago Silvero, Emanuel Mammana o Lisandro Magallán, Elías Gómez; Rodrigo Aliendro, Lucas Robertone; Matías Pellegrini, Manuel Lanzini; Alex Verón y Dilan Godoy o Ronaldo Martínez. DT: Guillermo Barros Schelotto.