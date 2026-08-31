Boca vendió a Exequiel Zeballos al Monza de Italia en una cifra mucho menor a la cláusula

Zeballos pega el salto a Europa.

El contexto contractual aceleró la necesidad de encontrar una solución para el futuro del delantero, quien tiene vínculo con Boca hasta diciembre de este año y no existe intención de renovarlo, por lo que la dirigencia evitó que pueda marcharse con el pase en su poder. En las últimas semanas, Napoli aparecía como el destino más probable; recientemente, Parma también tomó la iniciativa y quedó en una posición favorable para concretar la transferencia. Sin embargo, Monza fue quien terminó de convencer a Riquelme para avanzar con la transferencia.