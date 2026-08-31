Boca vendió a Exequiel Zeballos al Monza de Italia en una cifra mucho menor a la cláusula

El club italiano avanzó en las últimas horas por el delantero y llegó a un acuerdo con el Xeneize para una transferencia por un porcentaje importante de su pase.
Finalmente, la novela entre Exequiel Zeballos y Boca tuvo punto final: será transferido a Monza, en una operación que tomó fuerza en las últimas horas y cambió el escenario que tenía a Napoli como principal candidato. El club italiano avanzó para quedarse con un porcentaje importante del pase del extremo y el Xeneize logró concretar su salida antes de la finalización de su contrato a fin de año.
La operación se realiza en torno a los 4 millones de euros, mientras que Boca conserva una plusvalía del 40% de una futura venta. De esta manera, la dirigencia encabezada por Juan Román Riquelme resignaría parte del valor de la cláusula de rescisión, que había sido establecida en 15 millones de euros.
El contexto contractual aceleró la necesidad de encontrar una solución para el futuro del delantero, quien tiene vínculo con Boca hasta diciembre de este año y no existe intención de renovarlo, por lo que la dirigencia evitó que pueda marcharse con el pase en su poder. En las últimas semanas, Napoli aparecía como el destino más probable; recientemente, Parma también tomó la iniciativa y quedó en una posición favorable para concretar la transferencia. Sin embargo, Monza fue quien terminó de convencer a Riquelme para avanzar con la transferencia.
El acuerdo está cerrado y Zeballos viajará a Italia para realizarse la revisión médica, preparado para dar su salto a Europa, dejando atrás al club que lo vio crecer como futbolista. El número es escaso teniendo en cuenta las pretensiones y el número de la cláusula, pero podría compensarse con el porcentaje que conservará el club argentino, el cual le permitirá obtener un beneficio económico ante una eventual venta posterior.
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