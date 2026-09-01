Riquelme: del presente de Boca al adiós de Messi a la Selección

Por otro lado, Riquelme se refirió al mercado de pases de Boca: "Nosotros estamos muy contentos con el libro de pases que hicimos. El técnico quería a Alvaro, hablamos durante el Mundial y hoy lo tenemos en el arco de nuestro equipo. Tenemos al lateral derecho que quiere, no sabemos si va a jugar, pero el técnico lo tiene. El técnico quería a un delantero de las condiciones de Villa y lo trajimos y un mundialista como Valencia. De Bareiro no esperamos esta lesión. Pero estamos muy contentos".

Y agregó en este diálogo con TyC Sports: "Pensá que si cada vez que se lesiona un jugador vas a buscar a alguien, cuando se recupera tenés cuatro laterales derechos, cuatro volantes por derecha... tenés 60 jugadores. Estamos contentos con el plantel y con ganas de competir en todos los torneos. El técnico está contento con el plantel y se suman chicos de Inferiores que lo hacen bien, agradecidos al técnico de Reserva y de Inferiores".

Por último, se refirió al adiós de Messi a la Selección Argentina: "Hay que agradecerle, qué le vamos a pedir, con todo lo que hizo. Cumplió con lo que soñaba, y con lo que nosotros soñábamos. No sé si fue el mejor de todos los tiempos, está ahí. Nunca un jugador pudo ser el mejor durante tantos años. Se rompió el lomo y el de arriba fue justo con él. Ahora darle cariño y agradecerle, todo el planeta lo ama. Siempre hablo con Messi, tengo relación muy linda. Él me quiere, yo lo quiero, me hubiese encantado jugar más a la pelota a su lado. Tuve la suerte de jugar con él, eso es único. El cariño que nos tenemos es lo más grande".

"No sé si vamos a tener la suerte de tener otro jugador como él. Cuando pasó lo de Mardona creíamos que no. Pero pasó otro que fue igual o mejor. Ahora que disfrute de jugar en USA hasta que quiera. Yo creo que él ya con lo que vivió en el Mundial ya se siente contento, es único, irrepetible. Lo tuvo fácil para jugar en España y elegió nuestro país. Hay que dejarlo tranquilo. Que juegue en USA y que sean hinchas de él todos los fans de los equipos argentinos", cerró.