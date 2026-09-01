Finalmente, Julián Álvarez seguirá en Atlético de Madrid

Julián, presente en la práctica del martes (Foto: Atlético de Madrid).

Todo indica que Julián estará disponible para el partido del sábado ante Athletic de Bilbao, aunque comenzaría en el banco de suplentes. Simeone probó al mismo equipo que viene de vencer a Sevilla y utilizó al delantero entre los relevos. Ahora, Álvarez tendrá el desafío de recuperar su mejor nivel y volver a ganarse a los hinchas, que le hicieron sentir su malestar con algunos abucheos durante el inicio de la temporada.