Finalmente, Julián Álvarez seguirá en Atlético de Madrid

La salida del delantero al Barcelona quedó descartada y la Araña continuará en el Colchonero. De hecho, este sábado podría sumar minutos ante Athletic de Bilbao.
El cierre del mercado de pases en Europa confirmó que Julián Álvarez continuará en Atlético de Madrid. Después de varias semanas de incertidumbre y de la posibilidad de pasar al Barcelona, la operación no avanzó y el delantero seguirá bajo las órdenes de Diego Simeone. El Arsenal también había mostrado interés, pero el argentino nunca tuvo como prioridad regresar a Inglaterra.
La situación generó varios cruces durante las últimas semanas, desde las declaraciones de Julián sobre su futuro hasta la negativa de la dirigencia del Atlético mediante un fuerte comunicado a negociar con el Barcelona. En este contexto, la Araña volvió a entrenarse con normalidad este martes y compartió la práctica con el grupo argentino del plantel, integrado por Giuliano Simeone, Cristian Romero y Juan Musso.
Todo indica que Julián estará disponible para el partido del sábado ante Athletic de Bilbao, aunque comenzaría en el banco de suplentes. Simeone probó al mismo equipo que viene de vencer a Sevilla y utilizó al delantero entre los relevos. Ahora, Álvarez tendrá el desafío de recuperar su mejor nivel y volver a ganarse a los hinchas, que le hicieron sentir su malestar con algunos abucheos durante el inicio de la temporada.
A su vez, Atlético de Madrid sumó competencia para el ataque con Jonathan David, quien llegó a préstamo desde Juventus por una temporada. El canadiense peleará por un lugar en el equipo, aunque sus características son más similares a las de Alexander Sorloth que a las de Julián. Con el mercado cerrado, la Araña deberá enfocarse en recuperar protagonismo en el Colchonero.
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