La tristeza de Messi tras perder la final del Mundial 2026

El capitán argentino quedó sentado sobre el césped del MetLife, con la mirada perdida, después de la derrota ante España que le negó el bicampeonato del mundo.
La derrota de la Selección Argentina por 1-0 ante España en la final del Mundial 2026 dejó una de las imágenes más impactantes de la noche: Lionel Messi, visiblemente golpeado por el resultado, permaneció sentado sobre el césped del estadio MetLife mientras los jugadores españoles comenzaban a celebrar la conquista de la Copa del Mundo.
Tras el pitazo final, el capitán argentino saludó a los rivales y luego se quedó junto a varios de sus compañeros con la mirada perdida. Se quitó los botines, las medias y las canilleras mientras esperaba la ceremonia de premiación, reflejando la enorme desilusión por no haber podido defender el título obtenido en Qatar 2022.
A sus 39 años, Messi volvió a llevar a la Argentina hasta una final del mundo en la que el equipo luchó hasta el final, incluso jugando el tiempo suplementario con un hombre menos por la expulsión de Enzo Fernández. Sin embargo, un gol de Ferran Torres en el alargue terminó por inclinar la balanza a favor de España.
La imagen del rosarino sentado en silencio recorrió el mundo y rápidamente se volvió viral. Aunque la derrota le impidió cerrar su carrera mundialista con otro título, completó un torneo extraordinario, con ocho goles y cuatro asistencias. Ese rendimiento, sumado al legado construido durante dos décadas con la camiseta de la Selección, lo consolida como uno de los futbolistas más grandes de la historia.
Mientras España celebraba su segunda Copa del Mundo, Messi se retiró del campo entre aplausos de los hinchas argentinos. La postal de su tristeza quedó como el símbolo del final de una noche dolorosa para la Albiceleste y, posiblemente, de su último partido en una Copa del Mundo.
comentar