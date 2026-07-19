La tristeza de Messi tras perder la final del Mundial 2026

¡NO ME LLORE LEO, QUE NOS HIZO MUY FELICES! Las lágrimas invadieron a Leo Messi luego de la derrota de Argentina en la final del Mundial.



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La imagen del rosarino sentado en silencio recorrió el mundo y rápidamente se volvió viral. Aunque la derrota le impidió cerrar su carrera mundialista con otro título, completó un torneo extraordinario, con ocho goles y cuatro asistencias. Ese rendimiento, sumado al legado construido durante dos décadas con la camiseta de la Selección, lo consolida como uno de los futbolistas más grandes de la historia.