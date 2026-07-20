El emotivo mensaje de Dalma Maradona para Messi y la Selección

Y, por último, en una tercer posteo, la hija de Diego y de Claudia Villafañe, hizo un particular destaque sobre el gesto que tuvieron los jugadores de La Scaloneta, tras conseguir un festejado triunfo frente a Inglaterra, considerando que para esa presentación en el campo de juego, a la tribuna se le prohibió llevar bandera scon la imagen o descripción de la Islas Malvinas. "Y eternamente gracias por este gesto enorme".

CON UNA MANO EN EL CORAZÓN

"Y acá en la foto obvio ya haciéndome la canchera! Pero la sufrimos…Porque si no la sufrimos no somos nosotros! "Y a vos que te puedo decir? Desde que me subí al avión que no paro de llorar! Porque te extraño a más no poder y porque estás en todos lados. No entendes la gente lo que es ,bueno en realidad lo debes saber porque te debe estar explotando la compu de pedidos!", posteó, Dalma, días atrás, tras presencias el enfrentamiento deportivo entre Argentina e Inglaterra.

" Y vos ahí firme con la selección que amas y siempre defendiste! Que orgullo ser tu hija. La cancha fue una locura con Leo y su equipazo que le pusieron todo lo que había que poner para ganarle a los ingleses! Igual, te lo cuento como si no lo hubieras visto… si estabas ahí, cerquita! Lo sé. Tus amigos me custodiaron y me hicieron acordar a vos todo el tiempo! La alegría que me da que te recuerden con tanto amor! Seguimos! A la final!", compartió, Maradona, en su cuenta oficial de Instagram.