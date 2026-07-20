El emotivo mensaje de Dalma Maradona para Messi y la Selección

La hija de Diego se expresó por Instagram y apoyó a La Scaloneta por los logros conseguidos. "Por dejar todo hasta el final".
Dalma Maradona expresó toda su gratitud al equipo de la Selección Argentina, luego de la derrota contra España, en la final del Mundial 2026. Destacando la labor de todos los jugadores, de Lionel Messi en especial y del significativo gesto del equipo con las Islas Malvinas, la joven dio "cátedra" de como valorar los logros conseguidos, aunque no se haya levantado la Copa del mundo.
"Solo queda agradecerles todo lo hecho hasta hoy... Desde los jugadores hasta que los que no conocemos, pero que hacen que todo sea posible. Gracias, gracias y más gracias por este mundial. Por dejar todo hasta el final", volcó Dalma, en una primera publicación en sus redes sociales, en dedicatoria especial al equipo de jugadores y técnico que hicieron que la selección llegue a la instancia de la final.
Luego, en una segunda publicación, Maradona le "habló" a Messi, sobre una foto del jugador en la cancha, y compartió una amorosa definición sobre el presente del ídolo deportivo, que se quedó sin la posibilidad de volver a alzar la copa del mundo. "Tus lágrimas son las de todos nosotros. Gracias por representarnos de la mejor manera y dejar todo hasta el final. ¡Qué orgullo que seas argentino! ¡Gracias por todo, Leo!".
Y, por último, en una tercer posteo, la hija de Diego y de Claudia Villafañe, hizo un particular destaque sobre el gesto que tuvieron los jugadores de La Scaloneta, tras conseguir un festejado triunfo frente a Inglaterra, considerando que para esa presentación en el campo de juego, a la tribuna se le prohibió llevar bandera scon la imagen o descripción de la Islas Malvinas. "Y eternamente gracias por este gesto enorme".
"Y acá en la foto obvio ya haciéndome la canchera! Pero la sufrimos…Porque si no la sufrimos no somos nosotros! "Y a vos que te puedo decir? Desde que me subí al avión que no paro de llorar! Porque te extraño a más no poder y porque estás en todos lados. No entendes la gente lo que es ,bueno en realidad lo debes saber porque te debe estar explotando la compu de pedidos!", posteó, Dalma, días atrás, tras presencias el enfrentamiento deportivo entre Argentina e Inglaterra.
" Y vos ahí firme con la selección que amas y siempre defendiste! Que orgullo ser tu hija. La cancha fue una locura con Leo y su equipazo que le pusieron todo lo que había que poner para ganarle a los ingleses! Igual, te lo cuento como si no lo hubieras visto… si estabas ahí, cerquita! Lo sé. Tus amigos me custodiaron y me hicieron acordar a vos todo el tiempo! La alegría que me da que te recuerden con tanto amor! Seguimos! A la final!", compartió, Maradona, en su cuenta oficial de Instagram.
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