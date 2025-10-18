Argentinos Juniors superó por 3 a 1 a Newell's en el debut de Chiquito Romero

El equipo del Ogro Fabbiani abrió el marcador a los ocho minutos de juego con un tanto de Luciano Herrera, quien sacó una bomba en el área imposible para Chiquito Romero. Sin embargo, el conjunto dirigido por Nicolás Diez dio vuelta el encuentro con tantos de Diego Porcel y Erik Godoy a los 21 y 25 minutos del primer tiempo correspondiente.

Porcel empató el duelo de tijera y Godoy, de cabeza, aprovechó el error en salida del arquero Juan Espínola. Y, antes de que termine el primer tiempo, Chiquito sacó un remate raso de Luciano Herrera para mantener la victoria parcial de su equipo y se ganó el primer aplauso de su nueva hinchada.

A continuación, Gabriel Florentín, a los 41' del primer tiempo, estampó el 3 a 1 a favor del local. De esta manera, Argentinos se fue arriba del marcador por dos goles al entretiempo con una gran reacción tras comenzar perdiendo en los primeros minutos.

Después, el complemento fue mucho más chato y no pasaba nada hasta que hubo un error en salida del club local que dejó a Darío Benedetto frente a frente a Chiquito Romero y el 1 se agigantó ante su excompañero en Boca. Tras pasar ese momento de zozobra, Argentinos Juniors tomó más tranquilidad cuando Newell's se quedó con 10 jugadores a los 35' del complemento con la expulsión de Ever Banega y sostuvo el 3 a 1 hasta el pitazo final.

Con este triunfo, Argentinos Juniors quedó escolta de la Zona A con 18 unidades, a uno del líder Defensa y Justicia. Y gana más confianza para las semifinales de la Copa Argentina frente a Belgrano. Por su parte, Newell's sigue anteúltimo en la zona, en un año bastante decepcionante.