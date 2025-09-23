Racing volvió a ganarle a Vélez y clasificó a las semifinales de la Copa Libertadores

Racing hizo un monólogo con muchas situaciones claras contra Vélez en el primer tiempo y mereció ponerse en ventaja y liquidar la serie pero se encontró con un excelente nivel de Tomás Marchiori. Después, La Academia siguió dominando el balón y siendo mejor que el Fortín en el complemento pero sin lastimar tanto el arco rival, entendiendo que también debía cuidarse de los contraataques del equipo dirigido por Guillermo Barros Schelotto.

El equipo de Gustavo Costas salió furioso en busca del gol y se llevó por delante a Vélez en los primeros minutos: Almendra probó de lejos y Marchiori la sacó al córner. Después, Solari cabeceó en el área y el 1 estuvo otra vez atento. Y, finalmente, Santiago Sosa volvió a ganar de cabeza en un córner, pero el arquero evitó una vez más la caída de su valla.

Ya promediando la primera etapa, Racing volvió a someter a Vélez con un tiro de media distancia de Solari que fue desviado por Marchiori con ayuda posterior del palo y luego otro intento del extremo y Almendra de probar de lejos al arquero velezano que tuvo una noche más que destacada.

Después, Racing planchó el partido en el complemento, con un gran control de posesión y tuvo un tremendo susto antes de lograr el triunfo: a los 17 minutos, Cambeses contuvo a medias un fuerte remate de Imanol Machuca, el balón siguió avanzando y el 1 lo terminó despejando con la mayoría del esférico dentro del arco, pero una parte afuera.

En un primer momento, el línea dio la señal de que había entrado todo el balón y el tanto fue cobrado pero después vía VAR se mostró cómo claramente no había ingresado todo el balón en el arco de Racing y el gol fue anulado. A Racing le volvió el alma al cuerpo y después, sobre el final, encontró el tanto de la victoria.

Santiago Solari estampó el 1-0 final a los 37 minutos del segundo tiempo tras una enorme jugada individual y asistencia de "toma y hacelo" de Gabriel Rojas, quien arrancó por la banda, se metió al área y tiró un centro super preciso para el extremo.

El equipo de Costas es campeón de la Copa Sudamericana, de la Recopa Sudamericana y ahora va firme por la Gloria Eterna: la Copa Libertadores. El trofeo más importante a nivel clubes del continente que el pueblo racinguista sueña con volver a conquistar desde 1967, cuando lo levantó por única vez en la edición más larga de la historia del certamen. Ahora, tras 28 años, disputará una semifinal y tiene todo para soñar con volver a ganarla.