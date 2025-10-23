Otro argentino camino a la Fórmula 1: Nicolás Varrone correrá en la F2 en 2026

El equipo hizo oficial en el inicio de la tarde del jueves la confirmación de Nicolás Varrone en sus redes sociales. Allí, su escudería destacó la victoria del argentino en las 24 horas de Le Mans en 2023 y sus inicios en la Fórmula Renault 2.0 de Argentina.

"Estoy súper emocionado por unirme a VAR para la temporada 2026 de la F2. Es un equipo muy profesional, con mucha historia y éxito. No veo la hora de estar detrás del volante y empezar a trabajar con ellos. Estoy muy agradecido con todos los que creyeron en mi todos estos años", expresó el piloto de 24 años, tras conocerse la noticia.

image

En tanto, Brad Joyce, jefe de equipo de VAR, también se mostró ilusionado con el arribo de Varrone: "Estamos muy contentos de darle la bienvenida a Nico a VAR para nuestra campaña de 2026 en la F2. Su experiencia y sus logros en los campeonatos de resistencia, incluido su éxito en Le Mans, hablan por sí mismos":

"Entrar a la F2 será un desafío, pero con su talento y conocimiento técnico, estamos confiados que se adaptará rápidamente al ambiente. Ansiamos trabajar con él y creemos que su arribo traerá gran valor al equipo y nuestra temporada", aseguró Joyce.

Hace pocos días, Varrone deslizó la posibilidad de un inminente anuncio, aunque sin revelar la noticia. "Dios no sólo escucha, también es argentino", publicó en sus redes sociales, sin decir mucho más, pero dando a entender que una buena noticia estaba por llegar.

Y, hace un tiempo en diálogo con Clarín, Varrone se refirió a la posibilidad de correr en la Fórmula 1 al mismo tiempo que Franco Colapinto: "¿Quién te dice? Soñar con eso, con dos argentinos y quizás saliendo del mismo equipo de karting, siendo amigos, compartiendo estas historias del simulador, un día en Fórmula 1 juntos quizás pase o quizás no pero si pasa sería genial. Sería una locura".