Lanús pegó temprano pero Vélez lo remontó con buen fútbol

Embed

El Grana se imponía desde el arranque con un gol de Nicolas Pasquini cuando el reloj indicaba diez minutos de juego. Una buena combinación con Ignacio Malcorra por el sector izquierdo, el lateral sacó un remate furibundo que dejó sin reacción a Lucas Hoyos.

Pero el conjunto velezano abrió el cajón de herramientas y puso manos a la obra para remontar la situación. Lo hizo con fútbol, con buenos movimientos y por intermedio del pie educado de Lucas Janson y Luca Orellano.

Hasta que en tiempo cumplido de los primeros 45 minutos, llegó el empate de Vélez: triangulación por la izquierda con Ortega, Janson entró al área con pelota dominada y, de derecha, la puso contra el palo.

Los de Liniers arrastraron el envión anímico hasta el comienzo del complemento y en tan solo cinco minutos volvió a marcar. Nació de los pies de Orellano, el más peligroso, que levantó un envío al punto penal, Joel Soñora la tocó y en el rebote de Monetti la empujó Janson para el 2-1.

Desde allí fue un monólogo de Vélez. Atacó y atacó, mereciendo el tercero a tal punto de encontrarlo sobre el final a través de Pratto. El ex jugador de River dejó en el camino a Monetti, convirtió, pero el festejo debió demorarse hasta luego de la revisión de Andrés Merlos en el VAR por un fuera de juego previo.

Vélez se quedó con los tres puntos para llegar de buena manera al choque con Estudiantes por Copa Libertadores y soñar con dar pelea en la Zona B de la Copa de la Liga.

malvinas.jpg

SINTESIS

Vélez: LucasHoyos; Tomás Guidara, Matías de los Santos, Lautaro Giannetti, Francisco Ortega; Santiago Cáseres, Máximo Perrone, Joel Soñora; Luca Orellano, Lucas Janson y Lucas Pratto. DT: Julio Vaccari.

Lanús: Fernando Monetti; Leonel Di Placido, Yonathan Cabral, Diego Braghieri y Nicolás Pasquini; Braian Aguirre, Tomás Belmonte, Maximiliano González; Facundo Pérez, Ignacio Malcorra y José Manuel López. DT: Jorge Almirón.

Goles en el primer tiempo: 11m Pasquini (L); 44m Janson (VS).

Goles en el segundo tiempo: 6m Janson (VS); 48m Pratto (VS).

Cambios: en el segundo tiempo, 21m Angel González por Maxi González (L) y Mateo Sanabria por Aguirre (L); 22m Julián Fernández por Orellano (VS); 28m Franco Díaz por Soñora (VS) y Nicolás Garayalde por Cáseres; 45m Valentín Gómez por Ortega (VS) y Agustín Bouzat por Jansón (VS); 49m José Sand por Cabral (L) y Claudio Spinelli por Malcorra (L).

Árbitro: Andrés Merlos

Estadio: José Amalfitani.