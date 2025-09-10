Las 5 frases de Lionel Scaloni: la caída con Ecuador, la ausencia de Messi, Mastantuono y más

1) Análisis de la derrota con Ecuador

Scaloni analizó la derrota con Ecuador: “Cuando el rival juega, hay veces que tenés que sufrir, y lo hicimos por momentos, en especial cuando nos quedamos con 10 jugadores. Siempre estuvimos en partido. Nosotros estamos acostumbrados a ganar, hay veces que no te toca. Ecuador es un buen equipo, nos puso en dificultad. Hay que salir de esa situación. Para el segundo tiempo el equipo salió diferente y eso es positivo”.

2) La ausencia de Messi, que no estuvo entre los convocados

“Lo desafectamos porque estaba cansado, venía de una lesión y tomamos la decisión de no arriesgarlo. Espero que esté bien, pero no tengo información porque no volví a hablar con él”, comentó Scaloni.

3) La 10 para Mastantuono

“En principio, la 10 la iba a llevar Thiago (Almada), pero no pudo ser parte, preferimos no arriesgarlo y se la dimos a Franco. Entró bien, tiene personalidad, le gusta jugar con la pelota, la recibe... Entró en un momento donde Ecuador estaba replegado y había pocos espacios. Va sumando minutos en este equipo”, expresó.

4) El horizonte de la Selección

“Acá hay muchos jugadores que tienen personalidad, capacidad de demostrar. Los que dejan la Selección tienen un nivel increíble y está en nosotros encontrar a futbolistas que nos mantengan en este nivel. Tenemos que seguir confiando en lo que nos trajo hasta acá”, dijo el entrenador.

5) La dificultad del Mundial 2026

“Se viene un Mundial muy difícil, hay selecciones muy buenas, eso sí te lo puedo asegurar", expresó en pocas palabras Scaloni.