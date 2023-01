Las alternativas que maneja Hugo Ibarra para armar el equipo

En Boca Predio esperan la resolución de AFA sobre una posible amnistía que limpie las sanciones menores vigentes del año pasado, y son optimistas en que esa limpieza de expediente se hará realidad. Para Ibarra no es un detalle menor, ya que son cinco los futbolistas suspendidos que podría utilizar en ese caso.

Luis Advíncula, Alan Varela, Diego González, Guillermo 'Pol' Fernández y Sebastián Villa son los que podrán decir presente si AFA resuelve limpiar las sanciones leves (solo las de una fecha). De ellos, solo el Pulpo no será titular si está disponible. Y de hecho, el propio Ibarra podrá estar sentado en el banco, ya que también fue expulsado en la final del Trofeo de Campeones con Racing.

Si estos cuatro jugadores están, juegan. Si no, Marcelo Weigandt, 'Equi' Fernández, Juan Ramírez u Óscar Romero, y Luca Langoni ó Norberto Briasco serán quienes aparezcan de arranque. Vale destacar que los otros dos suspendidos, Darío Benedetto y Frank Fabra, no podrán estar independientemente de si hay amnistía o no, ya que tienen cuatro y dos fechas respectivamente.

Además, el refuerzo Bruno Valdez tiene grandes chances de meterse en el equipo, mientras que Roncaglia y Sández pelean por un puesto. Y por otro lado, Luis Vázquez iba a reemplazar al Pipa, pero sufrió una molestia muscular y está en duda: si no llega, Nicolás Orsini será el '9' titular del debut ante el Decano.

Los dos posibles equipos de Boca

Si hay amnistía: Javier García; Luis Advíncula, Bruno Valdez, Facundo Roncaglia o Gabriel Aranda, Agustín Sández; 'Pol' Fernández, Alan Varela, Ramírez o Romero; Langoni o Briasco, Orsini o Vázquez, y Sebastián Villa.

Si no hay amnistía: Javier García; Marcelo Weigandt; Bruno Valdez, Facundo Roncaglia o Gabriel Aranda, Agustín Sández; Romero, 'Equi' Fernández, Juan Ramírez; Luca Langoni, Orsini o Vázquez, y Briasco.