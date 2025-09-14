Las cargadas de la hinchada de Rosario Central al Ogro Fabbiani tras ganar el clásico

Los hinchas del Canalla celebraron su triunfo frente a Newell's con el Ogro como blanco de burlas muy obscenas.
Rosario Central venció 1 a 0 a Newell's con un golazo de tiro libre de Ángel Di María en el último partido que había jugado de local. Y este domingo, en medio del encuentro con Boca que terminó con un 1 a 1 en el marcador, los hinchas del Canalla celebraron su triunfo en el clásico con burlas muy obscenas con el Ogro Fabbiani (DT de la Lepra) como blanco.
Cuando el encuentro frente al Xeneize llegó a los 21 minutos, los hinchas de Central desplegaron sus burlas para la Lepra y en particular para el Ogro, momento del encuentro elegido debido a que esa cifra (21) representa la diferencia a favor de victorias en el historial.
Sobre la platea se desplegó una bandera explícita con dos protagonistas: un "Canaya" (con Y, como explicó Roberto Fontanarrosa al crear ese personaje que apareció en reiteradas oportunidades en la camiseta del 2007) y Cristian Fabbiani, personificado como Fiona de la película Shrek debido a su apodo de ogro.
Por otro lado, en una popular se vio otra bandera en forma de pene con la leyenda "siempre lo tendrás". Y otros hinchas cercanos a la misma tiraron un líquido sobre otro trapo con el rostro de Fabbiani. Cargadas que no tardaron en volverse virales en redes sociales.
