Las cargadas de la hinchada de Rosario Central al Ogro Fabbiani tras ganar el clásico

Cuando el encuentro frente al Xeneize llegó a los 21 minutos, los hinchas de Central desplegaron sus burlas para la Lepra y en particular para el Ogro, momento del encuentro elegido debido a que esa cifra (21) representa la diferencia a favor de victorias en el historial.

Sobre la platea se desplegó una bandera explícita con dos protagonistas: un "Canaya" (con Y, como explicó Roberto Fontanarrosa al crear ese personaje que apareció en reiteradas oportunidades en la camiseta del 2007) y Cristian Fabbiani, personificado como Fiona de la película Shrek debido a su apodo de ogro.

Por otro lado, en una popular se vio otra bandera en forma de pene con la leyenda "siempre lo tendrás". Y otros hinchas cercanos a la misma tiraron un líquido sobre otro trapo con el rostro de Fabbiani. Cargadas que no tardaron en volverse virales en redes sociales.

image