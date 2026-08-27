Eduardo Coudet eligió el silencio tras la eliminación y su continuidad es una incógnita

Tras un nuevo golpazo del ciclo en un breve lapso, el entrenador de River decidió suspender su conferencia de prensa y evalúa presentar la renuncia al cargo en las próximas horas.
Eduardo Coudet eligió el silencio tras la temprana eliminación en octavos de final en la Copa Sudamericana en manos de Independiente Santa Fe. Tras un nuevo golpazo del ciclo en un breve lapso, el entrenador de River decidió suspender su conferencia de prensa y evalúa presentar la renuncia al cargo en las próximas horas.
River mereció golear a Independiente Santa Fe, pero le faltó contundencia, empató 1 a 1 por un infantil penal de Martínez Quarta a diez minutos del final y sufrió una durísima caída. Quizás el mejor partido de la era Coudet podría terminar siendo el fin de la misma por la magnitud del golpe, que pesa más por la sucesión de fracasos del ciclo.
River ya se había quedado tempranamente afuera de la Copa Argentina con el humilde Aldosivi e inició de manera pésima el Torneo Clausura, por lo que está anteúltimo en la Zona B. Además, como si fuera poco, el Millonario está 11° en la tabla anual con 33 puntos, a siete de Vélez, el último que está en zona de clasificación a la Libertadores 2027 y por el momento no jugaría competencias internacionales el próximo año.
"Si veo que no se me dan los resultados, no le voy a hacer un mal a River, ni al hincha, ni al club, ni a esta dirigencia que confió en mí”, había expresado Coudet hace dos semanas tras la caída 1 a 0 con Tigre en Victoria. Las próximas horas prometen traer novedades importantes al respecto.
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