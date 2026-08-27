Eduardo Coudet eligió el silencio tras la eliminación y su continuidad es una incógnita

River ya se había quedado tempranamente afuera de la Copa Argentina con el humilde Aldosivi e inició de manera pésima el Torneo Clausura, por lo que está anteúltimo en la Zona B. Además, como si fuera poco, el Millonario está 11° en la tabla anual con 33 puntos, a siete de Vélez, el último que está en zona de clasificación a la Libertadores 2027 y por el momento no jugaría competencias internacionales el próximo año.