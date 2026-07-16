Las coincidencias que ilusionan a Argentina antes de la final del Mundial con España

Las coincidencias también alcanzan a Messi. En su debut mundialista, durante Alemania 2006, ingresó con la camiseta 19 para reemplazar a Javier Saviola, que llevaba la 7. El cartel del cambio mostró justamente esos dos números que hoy muchos relacionan con la fecha de la final.

A eso se suma un video que volvió a viralizarse de la Copa América 2021. En la formación previa a la semifinal frente a Colombia, el orden de algunos dorsales permite leer la secuencia 19-7-20-26, una combinación que los usuarios interpretan como 19/7/2026, el día de la definición del Mundial.

el himno en la primer final de esta selección, de derecha a izquierda: 19-7-20-26. no puede ser casualidad. pic.twitter.com/P2tbmc7V66 — Peñargrol (@CAPArgento__) July 16, 2026

Más allá de las casualidades, hay una realidad inobjetable: Argentina está a un solo paso de conquistar su cuarta Copa del Mundo. El resto, para los hinchas, queda librado a la mística. Creer o reventar.