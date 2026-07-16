Las coincidencias que ilusionan a Argentina antes de la final del Mundial con España

Las redes se llenaron de teorías tras la clasificación a la final. Goles, dorsales y recuerdos de Qatar alimentan la ilusión por la cuarta estrella.
La clasificación de la Selección Argentina a la final del Mundial 2026 desató una ola de entusiasmo entre los hinchas y reavivó la clásica frase "Elijo creer". En las últimas horas, las redes sociales se llenaron de coincidencias numéricas y recuerdos que muchos interpretan como señales de cara al duelo del domingo frente a España.
La teoría que más repercusión tuvo parte de un dato estadístico. Tras las siete presentaciones en el torneo, la Albiceleste acumula 19 goles a favor y 7 en contra, una combinación que coincide con la fecha de la final: 19/7.
Los usuarios también encontraron otra curiosidad en la semifinal ante Inglaterra. Cuando el equipo perdía, Lionel Scaloni hizo ingresar a Nicolás Otamendi (19), Rodrigo De Paul (7) y Gonzalo Montiel (4). Para los fanáticos, la secuencia representa el 19 de julio y la ilusión de conquistar la cuarta estrella.
Otra de las comparaciones que circuló en redes remite al Mundial de 1966. En una histórica fotografía de Antonio Rattín frente a Inglaterra aparecen Luis Artime, Silvio Marzolini y Roberto Perfumo, quienes utilizaban los números 19, 7 y 4, la misma secuencia que volvió a repetirse en el partido disputado en Atlanta.
Las coincidencias también alcanzan a Messi. En su debut mundialista, durante Alemania 2006, ingresó con la camiseta 19 para reemplazar a Javier Saviola, que llevaba la 7. El cartel del cambio mostró justamente esos dos números que hoy muchos relacionan con la fecha de la final.
A eso se suma un video que volvió a viralizarse de la Copa América 2021. En la formación previa a la semifinal frente a Colombia, el orden de algunos dorsales permite leer la secuencia 19-7-20-26, una combinación que los usuarios interpretan como 19/7/2026, el día de la definición del Mundial.
Más allá de las casualidades, hay una realidad inobjetable: Argentina está a un solo paso de conquistar su cuarta Copa del Mundo. El resto, para los hinchas, queda librado a la mística. Creer o reventar.
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