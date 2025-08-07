Las dudas de Julio Vaccari en el equipo de Independiente para enfrentar a River

El entrenador probó tres cambios en el entrenamiento matutino de este jueves: Leonardo Godoy por Federico Vera, Iván Marcone por Rodrigo Fernández Cedrés e Ignacio Pusseto por Gabriel Ávalos. Habrá que ver en las próximas horas los jugadores que pone en cancha el técnico para conocer si le convenció algún ingresado.

Es por ese motivo que tampoco se descarta que Vaccari se decida por un once muy similar al que enfrentó al Pirata en la Copa Argentina. La realidad es que todos los futbolistas esperan poder revertir el mal momento que atraviesa el club deportivamente con su último triunfo el 29 de junio ante Gimnasia de Mendoza por 2-0 por Copa Argentina.

Por otra parte, una de las buenas noticias que recibió Vaccari fue el diagnóstico de la lesión que sufrió Felipe Loyola ante Belgrano: es un traumatismo leve y corre con chances de ser convocado para jugar contra River y de afrontar los partidos de octavos de final de la Copa Sudamericana ante Universidad de Chile.

Lo cierto es que el conjunto de Avellaneda tiene un calendario bastante complicado de aquí en adelante. Al partido ante River y la serie de octavos de Sudamericana, se le suma Vélez, entre la ida y la vuelta contra los chilenos, y Platense de local, el 24 de agosto.