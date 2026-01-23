Las dudas de Marcelo Gallardo para el arranque del Torneo Apertura de River

Luego de un 2025 para el olvido,el Muñeco fue claro en su lectura: River debía refrescar el mediocampo. En esa línea, avanzó rápido con las incorporaciones de Fausto Vera y Aníbal Moreno, dos volantes con recorrido y peso propio. Sin embargo, en la primera vez que los alineó juntos optó por sumarle a Kevin Castaño y, aunque el equipo no pasó sobresaltos defensivos, el funcionamiento quedó en deuda: frente a Peñarol, el Millonario casi no generó situaciones de gol. Esa señal encendió la idea de retoques.

kevin-castano-1.png Finalmente Kevin Castaño jugará en River.

Ante el Manya, y en un terreno que dificultó el traslado del balón, River mostró una carencia marcada de profundidad. Durante la etapa inicial, apenas las proyecciones de Matías Viña y sus combinaciones con Juan Fernando Quintero y Facundo Colidio ofrecieron alguna amenaza. Demasiado escaso para las pretensiones que se trazaron en este 2026.

El esquema con tres volantes centrales le aportó orden y control, pero en la repartija de funciones aparecieron desajustes: Vera y Castaño tendieron a ocupar los mismos espacios. El colombiano fue quien contó con mayor margen para desprenderse, aunque justamente allí quedó expuesta su principal limitación, una constante desde su desembarco en Núñez: la falta de claridad para atacar el área rival.

El ex Krasnodar, casi fijo desde que llegó, todavía no pudo convertir en sus 38 encuentros con la camiseta de River y apenas suma dos asistencias, ambas desde envíos lejanos y sin ventaja clara para los definidores: Marcos Acuña (ante Barracas) y Miguel Borja (frente a Independiente del Valle). Esa escasa incidencia ofensiva, sumada al arrastre de una temporada floja y a la competencia interna con refuerzos de alto perfil, lo dejó bajo la lupa.

marcosacuñariver1.jpg Marcos Acuña salió lesionado en el empate contra Platense.

En definitiva, el mediocampo que Gallardo plantó en Maldonado resultó llamativo: un triángulo de corte más defensivo que creativo, con escasa presencia en los metros finales. Los datos lo respaldan: entre los tres acumulan 664 partidos oficiales en clubes y apenas 30 goles, un promedio de 0,045 por encuentro. Incluso dentro de ese registro, Castaño aparece como el menos productivo.

El DT evalúa la posibilidad de que Castaño le deje su lugar a Giuliano Galoppo o a Tomás Galván. El primero aporta más verticalidad, dinámica y capacidad de gol; el segundo, juego asociado, pases en el último tercio y lectura de juego.

G0wnSQ7XwAATHnz River le ganó 2 a 1 a Estudiantes con goles de Giuliano Galoppo y Nacho Fernández.

Lo cierto es que los amistosos de pretemporada estuvieron lejos de apagar las alarmas que se habían encendido en el cierre de 2025. La evidente falta de gol y de profundidad que lo llevaron a quedarse sin nada en los últimos meses del año son un problema que el Muñeco sabe que debe solucionarlo cuanto antes.