River: Gallardo define el equipo con dos dudas para el debut ante Barracas Central

La principal certeza está bajo los tres palos, donde Santiago Beltrán será el arquero titular debido a las lesiones de Franco Armani y Ezequiel Centurión. Más allá de esa modificación obligada, el resto de la defensa y la base del equipo serían las mismas que se vieron en los ensayos de preparación, con Matías Viña como reemplazante de Marcos Acuña, otra baja confirmada para el debut.

Las incógnitas aparecen en el mediocampo, donde los partidos ante Peñarol dejaron expuesta una superposición de funciones entre Aníbal Moreno, Fausto Vera y Kevin Castaño. En ese escenario, el cuerpo técnico analiza sumar un volante con mayor vocación ofensiva y llegada al área, y es Tomás Galván quien gana terreno como posible sorpresa, luego de que Gallardo pidiera expresamente que se quedara, mientras que Giuliano Galoppo aparece como otra opción, con más gol pero hoy algo relegado en la construcción del juego.

tomás galván Tomás Galván pica en punta para formar parte del 11 titular de River ante Barracas.

La otra duda está en el frente de ataque, donde Sebastián Driussi tiene su lugar asegurado pese a un cierre irregular del año pasado. El acompañante saldría de la puja entre Facundo Colidio e Ian Subiabre, uno de los futbolistas que más creció durante la pretemporada, y por otro lado, Maximiliano Salas, que asomaba como titular, hoy corre desde atrás y todo indica que comenzará el Apertura como alternativa desde el banco.

La probable formación de River vs. Barracas Central

Santiago Beltrán; Gonzalo Montiel, Lucas Martínez Quarta, Lautaro Rivero, Matías Viña; Fausto Vera, Aníbal Moreno, Kevin Castaño o Giuliano Galoppo o Tomás Galván; Juan Fernando Quintero, Sebastián Driussi y Facundo Colidio o Ian Subiabre.