River: Marcos Acuña descartado para el debut y Gallardo apuesta por Matías Viña

Acuña arrastra la lesión desde noviembre, cuando sufrió un pisotón ante Racing, y no pudo hacer la pretemporada con normalidad, por lo que Marcelo Gallardo evita arriesgarlo y optará por Matías Viña, en lo que marcará su estreno oficial como titular con el Millonario.

matias viña Matías Viña, refuerzo en este mercado, tuvo un buen partido ante Peñarol y es alternativa.

El buen rendimiento del uruguayo en los partidos de preparación le dio tranquilidad al DT, especialmente tras lo mostrado en el segundo amistoso del verano, donde fue uno de los puntos altos del equipo. En cuanto a Franco Armani, recién el sábado cumplirá los 21 días desde su desgarro en el gemelo derecho y llega con poco ritmo, un factor clave para decidir si ataja o si se le da una semana más de recuperación.

La defensa solo cambiará en el lateral izquierdo, ya que Fabricio Bustos se recuperó de una sobrecarga y estará como alternativa por derecha, detrás de un Gonzalo Montiel fijo. La gran incógnita pasa por el mediocampo, donde Gallardo analiza modificar piezas tras un funcionamiento sin peso ofensivo ante Peñarol. En ataque, Juan Fernando Quintero y dos delanteros pican en punta, con varias opciones que se terminarán de definir en el táctico del jueves.