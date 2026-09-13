Las durísimas declaraciones de Julio Falcioni contra River: "Parece que la Banda funciona de nuevo"

Después, volvió a cargar contra el contexto que, según su mirada, perjudicó a su equipo. "Es muy difícil cuando pasan cosas así, como las que sucedieron en esta cancha. Parece que molestamos, que sumamos y molestamos. Que avisen, los de la banda jugaron bien. Los de la otra banda, vieron todo al revés".

Ante la consulta sobre si la balanza estaba inclinada, tampoco dudó en responder. "Lo convencido de la roja de Nicola no sucedía con las faltas que nos hacían a nosotros. Por eso no me gusta. Antes que el fuera polvo o paja, yo ya estaba adentro de una cancha. Cuando me cagan, me doy cuenta enseguida".

La primera escena había ocurrido en la etapa inicial, cuando Acuña avanzaba por la izquierda sin oposición. En ese momento, el entrenador abandonó el sector de los bancos, entró al campo y frenó la jugada mientras levantaba los brazos, en señal de protesta por una supuesta infracción previa.

¿QUÉ HIZO EL EMPERADOR? Falcioni se metió al campo de juego y cortó la carrera del Huevo Acuña, pero todo terminó en un abrazo lleno de buena onda. pic.twitter.com/AfhepDFLWr — SportsCenter (@SC_ESPN) September 12, 2026

La situación, lejos de terminar en conflicto, tuvo un desenlace particular: el lateral y el entrenador se abrazaron después del cruce. Incluso, Nicolás Otamendi se acercó poco después con una expresión distendida. Más tarde, el DT volvería a ingresar al terreno de juego, aunque esta vez la consecuencia sería mucho más severa: terminó expulsado.