Las durísimas declaraciones de Julio Falcioni contra River: "Parece que la Banda funciona de nuevo"

El entrenador de Atlético Tucumán, expulsado en la caída 1-2 en el José Fierro, no se calló nada en conferencia de prensa. Apuntó directamente contra el árbitro, el VAR y el Millonario por una roja no cobrada a Mauro Arambarri.
Julio César Falcioni terminó como uno de los grandes protagonistas de la derrota de Atlético Tucumán ante River por el Torneo Clausura. El técnico tuvo dos intervenciones dentro del campo de juego: primero frenó un avance de Marcos Acuña y, más tarde, fue expulsado tras protestar por una falta sobre Alexis Canelo. El DT se agarró de su experiencia y no se calló nada en conferencia de prensa. ¿Los apuntados? El árbitro, el VAR y el propio Millonario.
La segunda acción desató la mayor bronca del entrenador. Falcioni cuestionó la decisión de no expulsar a Mauro Arambarri por una infracción contra el delantero y, luego de ingresar nuevamente al césped para reclamar, recibió la roja por doble amarilla.
Ya en conferencia de prensa, el técnico apuntó directamente contra el arbitraje y trazó un paralelismo con lo ocurrido semanas atrás: "Lo que nos pasó hace 15 días con Merlos, hoy nos volvió a pasar. Con el que está arriba en la cabina y con el que está abajo en la cancha. En la falta sobre Canelo era expulsión. Me extraña que para unas cosas miren y para otras no".
Lejos de bajar el tono, el DT profundizó su postura y también respaldó la expulsión de Nicola. "La expulsión creo que es correcta, así como creo que era expulsión del jugador de River en la falta sobre Canelo (por Arambarri). Me extraña que algunas cosas las miren y otras, no las miren. Algunas las valoran, otras no. Parece que la banda empezó a funcionar de nuevo, la banda de River. Para un color toman determinadas decisiones y para el otro, no. Quería venir a la conferencia para decir esto", dijo.
Después, volvió a cargar contra el contexto que, según su mirada, perjudicó a su equipo. "Es muy difícil cuando pasan cosas así, como las que sucedieron en esta cancha. Parece que molestamos, que sumamos y molestamos. Que avisen, los de la banda jugaron bien. Los de la otra banda, vieron todo al revés".
Ante la consulta sobre si la balanza estaba inclinada, tampoco dudó en responder. "Lo convencido de la roja de Nicola no sucedía con las faltas que nos hacían a nosotros. Por eso no me gusta. Antes que el fuera polvo o paja, yo ya estaba adentro de una cancha. Cuando me cagan, me doy cuenta enseguida".
La primera escena había ocurrido en la etapa inicial, cuando Acuña avanzaba por la izquierda sin oposición. En ese momento, el entrenador abandonó el sector de los bancos, entró al campo y frenó la jugada mientras levantaba los brazos, en señal de protesta por una supuesta infracción previa.
La situación, lejos de terminar en conflicto, tuvo un desenlace particular: el lateral y el entrenador se abrazaron después del cruce. Incluso, Nicolás Otamendi se acercó poco después con una expresión distendida. Más tarde, el DT volvería a ingresar al terreno de juego, aunque esta vez la consecuencia sería mucho más severa: terminó expulsado.