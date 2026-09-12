Thiago Almada apareció en el final y le dio un triunfazo a River en Tucumán

El visitante controló la pelota durante el resto de la primera etapa, aunque tuvo dificultades para transformar esa superioridad en situaciones claras y se fue al descanso con una diferencia mínima.

No pudo liquidarlo

Atlético Tucumán cambió su postura en el complemento. Pese a jugar con diez, el conjunto de Julio César Falcioni adelantó sus líneas y comenzó a discutirle el desarrollo a River. La intensa lluvia también condicionó el encuentro: el campo acumuló agua y dificultó cada vez más la circulación de la pelota.

Ponzio buscó recuperar el control con el ingreso de Arambarri, pero su equipo no logró liquidar el partido. River tuvo momentos de posesión, aunque careció de profundidad y terminó pagando esa falta de eficacia.

A los 38 minutos, el Decano aprovechó una pelota parada. Lautaro Godoy ejecutó un tiro libre desde la derecha y Clever Ferreira ganó en lo alto para conectar de cabeza y establecer el 1-1.

El empate fue un duro golpe para River, que de todos modos fue a buscar la victoria. Y la respuesta llegó desde el banco: Juan Cruz Meza construyó una gran acción por izquierda, habilitó a Lucas Beltrán y el delantero asistió a Almada.

El mediocampista definió la jugada para convertir el 2-1 definitivo y desatar el festejo del Millonario, que terminó llevándose tres puntos de Tucumán en un partido que parecía escapársele.