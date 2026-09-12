Thiago Almada apareció en el final y le dio un triunfazo a River en Tucumán

Ruver venció a Atlético Tucumán con goles de Tobías Andrada y Thiago Almada. El Decanohabía alcanzado empatado con un tanto de Clever Ferreira.
River consiguió un triunfo agónico y valioso en Tucumán. El equipo dirigido por Leonardo Ponzio derrotó 2-1 a Atlético por la novena fecha del Torneo Clausura gracias a un gol de Thiago Almada sobre el cierre del encuentro.
El Millonario salió decidido a imponer condiciones y desde el comienzo instaló el juego en campo rival. El panorama se hizo todavía más favorable a los 13 minutos, cuando Franco Nicola recibió la tarjeta roja por un fuerte planchazo contra Lucas Martínez Quarta en la mitad de la cancha.
Con superioridad numérica y dominio territorial, River encontró la ventaja a los 22. Gonzalo Montiel se proyectó por la derecha, ingresó al área y lanzó el centro atrás para la aparición de Tobías Andrada, quien definió con un derechazo para establecer el 1-0.
El visitante controló la pelota durante el resto de la primera etapa, aunque tuvo dificultades para transformar esa superioridad en situaciones claras y se fue al descanso con una diferencia mínima.
Atlético Tucumán cambió su postura en el complemento. Pese a jugar con diez, el conjunto de Julio César Falcioni adelantó sus líneas y comenzó a discutirle el desarrollo a River. La intensa lluvia también condicionó el encuentro: el campo acumuló agua y dificultó cada vez más la circulación de la pelota.
Ponzio buscó recuperar el control con el ingreso de Arambarri, pero su equipo no logró liquidar el partido. River tuvo momentos de posesión, aunque careció de profundidad y terminó pagando esa falta de eficacia.
A los 38 minutos, el Decano aprovechó una pelota parada. Lautaro Godoy ejecutó un tiro libre desde la derecha y Clever Ferreira ganó en lo alto para conectar de cabeza y establecer el 1-1.
El empate fue un duro golpe para River, que de todos modos fue a buscar la victoria. Y la respuesta llegó desde el banco: Juan Cruz Meza construyó una gran acción por izquierda, habilitó a Lucas Beltrán y el delantero asistió a Almada.
El mediocampista definió la jugada para convertir el 2-1 definitivo y desatar el festejo del Millonario, que terminó llevándose tres puntos de Tucumán en un partido que parecía escapársele.
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