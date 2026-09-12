Ponzio celebró la victoria de River: "El desgaste que hicieron es para valorar"

“Hay equipos que suelen jugar con la pelota parada y tienen poderío. Es trabajo y después se verá”, afirmó Ponzio, quien remarcó que el fútbol argentino obliga a atravesar diferentes momentos durante un mismo partido.

Además, llevó tranquilidad sobre Tobías Andrada, autor del primer gol, y Tomás Galván, quienes debieron abandonar el campo con molestias. “Andrada salió con una paralítica y Tomi con un dolor en el tobillo, nada preocupante”, explicó.

Otro de los puntos destacados por el DT fue la necesidad de mantener al equipo compacto. “Cuando estás corto, es mejor para todo”, sostuvo. También contó que pidió a sus jugadores probar con remates desde afuera debido a las dificultades que presentaba el campo de juego.

Ponzio elogió además a Fausto Vera y su tarea como volante central. “Le puedo decir lo que pretendo y cómo puede jugar un cinco. Él se siente bien y sus compañeros hacen que pueda tener todo ese dinamismo”, expresó.

River ya pone la mirada en el próximo compromiso frente a Huracán en el Monumental. Luego llegará la fecha FIFA y Ponzio no descartó aprovechar el parate para darle descanso al plantel.

“Hay que tener frescura y liberar la cabeza. El ser humano necesita liberar y estar con la familia”, explicó el entrenador, que buscará sostener ante el Globo el buen comienzo de su ciclo.