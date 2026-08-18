Las mejores frases del Vasco Arruabarrena tras la exhibición de Boca ante Recoleta

El entrenador del Xeneize se refirió a varios temas después de la aplastada goleada por 4 a 0 al club paraguayo para pasar con un global 7 a 1 a los cuartos de final de la Sudamericana.
Boca aplastó 4 a 0 a Recoleta en el partido de vuelta de los octavos de final de la Copa Sudamericana y con un global de 7 a 1 avanzó a la siguiente ronda del certamen internacional, donde se medirá con San Pablo de Brasil. Tras el encuentro, Rodolfo Arruabarrena se refirió a distintos temas de la actualidad del equipo, que levantó su funcionamiento desde su llegada en reemplazo de Claudio Úbeda.
El Vasco destacó la producción de su equipo en este partido en el que sufría ausencias importantes con Leandro Paredes a la cabeza. “Había bajas importantes, pero siempre he dicho que trato que el grupo esté atento y hoy los chicos que no venían teniendo tantos minutos aprovecharon la oportunidad. Nos gusta ganar, obviamente que hay momentos que podés hacerlo jugando bien o mal, pero hoy hicimos un partido inteligente. No hemos abusado de los nervios y teníamos más para perder que para ganar porque somos Boca. Fuimos inteligentes, no nos desesperamos y fuimos superiores a lo largo de la eliminatoria”.
Además, el entrenador confirmó que Paredes no estará tampoco disponible para el clásico contra Racing por el Torneo Clausura. “Leandro no llega para Racing, así como (Leandro) Lozano y Marco (Pellegrino)”, confirmó el técnico, quien se explayó sobre el futbolista de la Selección Argentina.
“Es importantísimo para nosotros adentro y afuera de la cancha. Es nuestro capitán. No sé si lo voy a tener... Nosotros vamos tranquilos. Lo importante es que haga bien la recuperación. Sé que está metido, no se quiere perder ningún partido, tampoco Leandro y Marco. Nosotros vamos por un buen camino y, con esta seguidilla de partidos, obviamente va a haber lesiones y necesito de todo el grupo. Y me pone contento que el grupo demostró carácter y personalidad en un momento difícil”, agregó el entrenador.
“El hincha se va a ilusionar con los triunfos, es obvio, siempre ha sido así. Nosotros tenemos que tratar de seguir mejorando. Acá, nadie tiene la varita mágica, sí es importante acostumbrarnos a ganar, ser competitivos, intensos y protagonistas. Hay momentos que el rival nos deja y otros no. Tenemos que ser humildes, no tenemos derrotas en los últimos seis partidos: no hemos ganado nada. Estamos en plena temporada en Liga, Copa Argentina y Copa Sudamericana. Hay que tener los pies sobre la tierra, seguir trabajando, agachar la cabeza, tener cuidado con los elogios y no darle mucha bola a las críticas”.
Boca volverá a jugar este domingo desde las 21:30 ante La Academia en el Cilindro de Avellaneda en un partido muy importante para acomodarse en su zona y en la Tabla Anual. Recién volverá al plano internacional durante la segunda semana de septiembre, ya que el encuentro de ida de los cuartos de final se disputará entre el 8 y 10 de ese mes, mientras que las revanchas tendrán lugar del 15 al 17.
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