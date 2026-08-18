Las mejores frases del Vasco Arruabarrena tras la exhibición de Boca ante Recoleta

“El hincha se va a ilusionar con los triunfos, es obvio, siempre ha sido así. Nosotros tenemos que tratar de seguir mejorando. Acá, nadie tiene la varita mágica, sí es importante acostumbrarnos a ganar, ser competitivos, intensos y protagonistas. Hay momentos que el rival nos deja y otros no. Tenemos que ser humildes, no tenemos derrotas en los últimos seis partidos: no hemos ganado nada. Estamos en plena temporada en Liga, Copa Argentina y Copa Sudamericana. Hay que tener los pies sobre la tierra, seguir trabajando, agachar la cabeza, tener cuidado con los elogios y no darle mucha bola a las críticas”.

Boca volverá a jugar este domingo desde las 21:30 ante La Academia en el Cilindro de Avellaneda en un partido muy importante para acomodarse en su zona y en la Tabla Anual. Recién volverá al plano internacional durante la segunda semana de septiembre, ya que el encuentro de ida de los cuartos de final se disputará entre el 8 y 10 de ese mes, mientras que las revanchas tendrán lugar del 15 al 17.