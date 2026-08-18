Racing busca cortar su mala racha ante Belgrano y avanzar en la Copa Argentina

Los convocados de Racing para enfrentar a Belgrano

En la previa, Adrián Martínez destacó la importancia del partido y pidió máxima concentración. “Es muy importante, porque es una copa que no tenemos”, señaló el goleador en el canal oficial del club. Además, advirtió sobre la dificultad del cruce: “Va a estar muy parejo porque ellos vienen muy bien, pero nosotros también tenemos jugadores de nombre, así que creo que la concentración va a ser algo fundamental”.