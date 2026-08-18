Racing busca cortar su mala racha ante Belgrano y avanzar en la Copa Argentina

La Academia enfrentará este miércoles al Pirata en San Luis por los octavos de final del certamen federal con la necesidad de dejar atrás tres derrotas consecutivas.
Racing viaja a San Luis para enfrentar a Belgrano este miércoles desde las 19.15 por los octavos de final de la Copa Argentina. La Academia llega al duelo después de tres derrotas consecutivas en el Torneo Clausura y necesita cambiar la imagen con urgencia. Juan Pablo Vojvoda prepara dos modificaciones respecto del equipo que cayó ante Banfield, con el regreso de Adrián Martínez como principal novedad.
El delantero volverá a ser titular después de cumplir la suspensión que arrastraba por la expulsión sufrida ante Argentinos Juniors en el certamen local. Maravilla ingresará por Lautaro Díaz, mientras que Leonel Pérez ocupará el lugar de Matías Kranevitter.
Vojvoda también incluyó entre los convocados a Gastón Martirena y Santiago Solari, mientras que Nazareno Colombo quedó afuera de la lista para el encuentro en el Estadio Único del Parque La Pedrera. Racing buscará meterse entre los ocho mejores de la Copa Argentina en una instancia que aparece como una oportunidad para dejar atrás el mal momento en el campeonato y recuperar confianza antes de la continuidad de la temporada.
En la previa, Adrián Martínez destacó la importancia del partido y pidió máxima concentración. “Es muy importante, porque es una copa que no tenemos”, señaló el goleador en el canal oficial del club. Además, advirtió sobre la dificultad del cruce: “Va a estar muy parejo porque ellos vienen muy bien, pero nosotros también tenemos jugadores de nombre, así que creo que la concentración va a ser algo fundamental”.
Facundo Cambeses; Ezequiel Cannavo, Mateo Martínez, Marcos Rojo, Ignacio Rodríguez; Ulises Ortegoza, Leonel Pérez, Alejandro Tello; Matko Miljevic; Tomás Conechny y Adrián Martínez.
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