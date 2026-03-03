Sarmiento le ganó 1 a 0 a Estudiantes (RC) en un duelo directo por la permanencia

Con un gol de penal de Junior Marabel a los 10 minutos del primer tiempo, el equipo de Junín se impuso por la mínima en el Eva Perón y sumó tres puntos claves para su objetivo de mantener la categoría.
Sarmiento de Junín le ganó 1 a 0 a Estudiantes de Río Cuarto de local en un duelo directo por la permanencia en Primera División, dado que ambos buscan lograr la permanencia tanto en la tabla anual como en la de promedios. El único gol de la tarde llegó temprano, tras una revisión del VAR que derivó en penal por mano de Juan Antonini, y desde los doce pasos, Junior Marabel no falló y puso el 1-0 que sería definitivo.
El equipo de Facundo Sava golpeó en su primer tramo de presión alta y luego administró la ventaja con orden y entrega. El visitante intentó reaccionar con mayor posesión y acumuló situaciones de pelota parada, pero se encontró con una defensa firme y con un Javier Burrai atento cada vez que lo exigieron.
En el complemento, el conjunto cordobés adelantó líneas y buscó lastimar con los ingresos desde el banco, incluido Ramón Ábila, pero le faltó claridad en los últimos metros. Sarmiento, en cambio, apostó a cerrar los caminos y jugar con la necesidad del rival, que chocó una y otra vez contra la última línea local. El cierre fue tenso y friccionado, con varias infracciones y tarjetas, en un trámite cortado que favoreció al dueño de casa.
Más allá del duelo por la permanencia, para Sarmiento la victoria representó cortar una racha de tres derrotas consecutivas y quedar a un punto de la zona de clasificación, aunque con muchos equipos por encima. Estudiantes (RC), en cambio, no pudo aprovechar el envión de la victoria ante Huracán en la jornada pasada y no se despega de los puestos del fondo en la tabla anual y de promedios.
