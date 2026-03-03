Sarmiento le ganó 1 a 0 a Estudiantes (RC) en un duelo directo por la permanencia

El equipo de Facundo Sava golpeó en su primer tramo de presión alta y luego administró la ventaja con orden y entrega. El visitante intentó reaccionar con mayor posesión y acumuló situaciones de pelota parada, pero se encontró con una defensa firme y con un Javier Burrai atento cada vez que lo exigieron.

En el complemento, el conjunto cordobés adelantó líneas y buscó lastimar con los ingresos desde el banco, incluido Ramón Ábila, pero le faltó claridad en los últimos metros. Sarmiento, en cambio, apostó a cerrar los caminos y jugar con la necesidad del rival, que chocó una y otra vez contra la última línea local. El cierre fue tenso y friccionado, con varias infracciones y tarjetas, en un trámite cortado que favoreció al dueño de casa.

Más allá del duelo por la permanencia, para Sarmiento la victoria representó cortar una racha de tres derrotas consecutivas y quedar a un punto de la zona de clasificación, aunque con muchos equipos por encima. Estudiantes (RC), en cambio, no pudo aprovechar el envión de la victoria ante Huracán en la jornada pasada y no se despega de los puestos del fondo en la tabla anual y de promedios.

El gol de Junior Marabel para el triunfo de Sarmiento