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Las redes reaccionaron con humor a la épica victoria de Argentina ante Egipto

La remontada de la Selección Argentina frente a Egipto generó una catarata de memes en redes sociales. El penal errado por Messi y el gol agónico de Enzo Fernández dominaron las publicaciones.

La clasificación de la Selección Argentina a los cuartos de final del Mundial 2026 también se vivió en las redes sociales. Tras el triunfo 3-2 sobre Egipto, los usuarios compartieron cientos de memes inspirados en un partido que pasó del desconcierto al festejo en pocos minutos.

Uno de los más mencionados fue la atajada del arquero egipcio Mostafa Shobeir Oufa en el penal ejecutado por Messi, una acción que rápidamente se convirtió en tendencia.

También hubo referencias a la salvada de Leandro Paredes cuando el partido estaba igualado 2-2, una intervención que evitó un nuevo gol de Egipto y permitió que Argentina siguiera con chances de avanzar. El empate convertido por Messi y, especialmente, el cabezazo de Enzo Fernández que selló el 3-2 definitivo fueron otros de los episodios que inspiraron bromas, imágenes editadas y reacciones virales.

Con el triunfo consumado, los memes quedaron como una de las expresiones más visibles de una jornada que combinó tensión, incertidumbre y un desenlace favorable para Argentina, que ahora espera por Colombia o Suiza en los cuartos de final.

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