Las redes reaccionaron con humor a la épica victoria de Argentina ante Egipto

También hubo referencias a la salvada de Leandro Paredes cuando el partido estaba igualado 2-2, una intervención que evitó un nuevo gol de Egipto y permitió que Argentina siguiera con chances de avanzar. El empate convertido por Messi y, especialmente, el cabezazo de Enzo Fernández que selló el 3-2 definitivo fueron otros de los episodios que inspiraron bromas, imágenes editadas y reacciones virales.