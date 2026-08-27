Lautaro Bianco, el otro "crack" de de la Reserva de Boca que subirá a Primera para pelear el puesto

El enganche de 19 años se sumará al plantel profesional tras la lesión del 10 xeneize. Juega en Reserva, nació en Morón y firmó contrato con el club hasta diciembre de 2029.
La penosa e inesperada lesión sufrida por Tomás Aranda le abrió la puerta, también de forma sorpresiva, a Lautaro Bianco, quien fue elegido por el cuerpo técnico de Rodolfo Arruabarrena para sumarse a los entrenamientos de Primera de cara al próximo duelo ante Lanús. La decisión llegó luego de que el club resolviera no incorporar a otro futbolista.
El volante de 19 años, nacido en Morón y categoría 2007, conoce de cerca al futbolista que utiliza la histórica camiseta número 10. Durante su formación en Boca, fue suplente suyo en reiteradas oportunidades y ahora tendrá la posibilidad de compartir el día a día con el plantel superior.
La oportunidad apareció después de una sindesmosis en el tobillo derecho, producto de un giro durante la práctica del miércoles. La lesión afecta el ligamento que conecta la tibia con el peroné y demandará entre tres y cuatro meses de recuperación.
En la Reserva, Bianco se desempeña como enganche, aunque también puede ubicarse por la izquierda o unos metros más atrás. Su repertorio incluye velocidad, gambeta y buen remate desde media distancia, características que le permitieron destacarse en los torneos de Proyección.
Durante la actual temporada, el mediocampista convirtió dos goles: uno frente a Estudiantes de Río Cuarto en el Apertura y otro contra Belgrano en el Clausura. Además, fue parte del equipo que conquistó el Clausura 2025 de Reserva y posteriormente el Trofeo de Campeones.
Su estreno en la categoría se produjo el 27 de febrero de 2025 ante Unión de Santa Fe, cuando disputó algunos minutos. Meses después, en julio, rubricó su primer vínculo profesional con la institución, con vigencia hasta diciembre de 2029.
A partir de este jueves, el juvenil comenzará a trabajar junto al plantel de Primera. Mientras tanto, el entrenador analizará quién ocupará el puesto en los partidos, con Alan Velasco y Kevin Zenón entre las alternativas disponibles.
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