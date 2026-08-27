Lautaro Bianco, el otro "crack" de de la Reserva de Boca que subirá a Primera para pelear el puesto

Durante la actual temporada, el mediocampista convirtió dos goles: uno frente a Estudiantes de Río Cuarto en el Apertura y otro contra Belgrano en el Clausura. Además, fue parte del equipo que conquistó el Clausura 2025 de Reserva y posteriormente el Trofeo de Campeones.

La dedicatoria de Lautaro Bianco a Tomás Aranda en redes sociales.

Su estreno en la categoría se produjo el 27 de febrero de 2025 ante Unión de Santa Fe, cuando disputó algunos minutos. Meses después, en julio, rubricó su primer vínculo profesional con la institución, con vigencia hasta diciembre de 2029.

A partir de este jueves, el juvenil comenzará a trabajar junto al plantel de Primera. Mientras tanto, el entrenador analizará quién ocupará el puesto en los partidos, con Alan Velasco y Kevin Zenón entre las alternativas disponibles.