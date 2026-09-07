Lautaro Martínez: el retiro de Messi de la Selección y la charla de amigo con Julián

El capitán del Inter se refirió al adiós de Leo a la Albiceleste y reveló la conversación que tuvo con la Araña sobre su triste presente teniendo que quedarse obligado en Atlético Madrid.
En la previa del estreno de Inter en la Champions League contra Real Madrid en el Santiago Bernabéu, Lautaro Martínez se refirió al retiro de Lionel Messi en la Selección Argentina y reveló la charla con Julián Álvarez en medio de su triste presente teniendo que quedarse obligado en Atlético Madrid.
“Sabíamos que en algún momento iba a llegar la noticia, pero cuando llega es fuerte por todo lo que significa Leo para la selección y para nuestro país. Tuve la posibilidad de hablar con él y le dediqué unas palabras para agradecerle cómo nos ha enseñado y guiado hacia el triunfo, pasó por momentos difíciles y no se rindió nunca. Eso me llevo conmigo, más allá de que en el día a día vivimos cosas muy intensas y muy importantes para la carrera, para la vida y eso es lo que me llevó adentro”, expresó el delantero en conferencia de prensa.
Además, el Toro fue consultado por Julián Álvarez: “Hablé con él, le mandé un mensaje y le mostré mi apoyo. Más allá de que compartimos posición y peleamos por un lugar en la selección, es un amigo. El momento que atravesó y está atravesando no es fácil, pero la decisión es de su club. Le deseo lo mejor y espero que se ponga bien pronto y que siga demostrando lo que ha demostrado hasta ahora, que es uno de los mejores jugadores del mundo”.
Por otro lado, el bahiense reconoció que ganar la Champions está entre las aspiraciones del Inter: “Es un objetivo. Como digo siempre, soñar soñamos todo. Obsesión no es. Hay que estar tranquilos. Esta competición tiene mucho prestigio, con equipos de un valor enorme. Claro que es un objetivo, lo digo desde que llegué”.
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