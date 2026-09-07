Lautaro Martínez: el retiro de Messi de la Selección y la charla de amigo con Julián

“Sabíamos que en algún momento iba a llegar la noticia, pero cuando llega es fuerte por todo lo que significa Leo para la selección y para nuestro país. Tuve la posibilidad de hablar con él y le dediqué unas palabras para agradecerle cómo nos ha enseñado y guiado hacia el triunfo, pasó por momentos difíciles y no se rindió nunca. Eso me llevo conmigo, más allá de que en el día a día vivimos cosas muy intensas y muy importantes para la carrera, para la vida y eso es lo que me llevó adentro”, expresó el delantero en conferencia de prensa.