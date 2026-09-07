San Lorenzo presentó a Rubén Darío Insúa y ya inició su tercer ciclo en el club

El Ciclón confirmó el regreso del Gallego con dos originales videos en las redes sociales y el entrenador tuvo su primera práctica a cargo del plantel profesional.
San Lorenzo presentó el regreso de Rubén Darío Insúa como entrenador con dos videos originales en sus redes sociales. El Gallego, que ganó la Copa Sudamericana 2002 en su primer ciclo y que tuvo buenos números en el segundo, ya inició su tercera etapa como técnico del Ciclón dirigiendo su primera práctica frente al plantel profesional.
En primer lugar, San Lorenzo realizó un video con una celebre frase de Insúa. "Yo escuchaba a mi papá cuando era chico y decía que al club había que defenderlo todos los días y en todos los ámbitos, y pienso honrarlo hasta el último día que esté acá", expresó el Gallego tiempo atrás en diálogo con TyC Sports. Y, minutos más tarde, el Azulgrana subió otro video trazando un paralelismo entre Insúa y Rocky Balboa, utilizando un recorte de la tercera película en la histórica zaga del boxeador interpretado por Sylvester Stallone.
Insúa firmó su contrato con San Lorenzo hasta diciembre del 2027 y después fue presentado a los jugadores por una multitud de personas importantes de la institución: Marcelo Culotta (presidente), Juan Manuel Campos (vicepresidente primero), Guillermo Mangone (vicepresidente segundo), Ariel Deán (prosecretario), Pedro Críscolo (intendente), Hernán Etman (vocal), Walter Perazzo (coordinador de inferiores) y Martín Saric (parte del consejo de fútbol).
El tercer ciclo de Insúa comenzará con dos clásicos: primero visitará este domingo a Independiente en el Libertadores de América y una semana después recibirá a Boca en el Nuevo Gasómetro. El equipo está décimo con 10 puntos en la Zona A del Torneo Clausura, quedando afuera momentáneamente de la zona de playoffs por diferencia de gol, una situación que podría cambiar con apenas un triunfo en el campeonato.
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