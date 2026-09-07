San Lorenzo presentó a Rubén Darío Insúa y ya inició su tercer ciclo en el club

Insúa firmó su contrato con San Lorenzo hasta diciembre del 2027 y después fue presentado a los jugadores por una multitud de personas importantes de la institución: Marcelo Culotta (presidente), Juan Manuel Campos (vicepresidente primero), Guillermo Mangone (vicepresidente segundo), Ariel Deán (prosecretario), Pedro Críscolo (intendente), Hernán Etman (vocal), Walter Perazzo (coordinador de inferiores) y Martín Saric (parte del consejo de fútbol).

El tercer ciclo de Insúa comenzará con dos clásicos: primero visitará este domingo a Independiente en el Libertadores de América y una semana después recibirá a Boca en el Nuevo Gasómetro. El equipo está décimo con 10 puntos en la Zona A del Torneo Clausura, quedando afuera momentáneamente de la zona de playoffs por diferencia de gol, una situación que podría cambiar con apenas un triunfo en el campeonato.