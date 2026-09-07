¿Volvió la sonrisa? Julián Álvarez posó para Atlético antes del inicio de la Champions League

Hasta hace pocos días, al borde de la finalización del mercado, Enrique Cerezo se mantuvo firme, lo ratificó como jugador del Atleti y lo "obligó" a cumplir su contrato, vigente hasta 2030. Así, de una manera forzada y con una relación totalmente rota con los hinchas, el argentino militará otra temporada más, con una nueva ilusión por una copa que tantas veces le fue negada al club.

La sonrisa tímida de Julián Álvarez en las fotos oficiales de la Champions League, junto al Cuti Romero.

Una vez resignado por no cumplir su sueño, la Araña se sometió a intensas jornadas de preparación física para recuperar su estado luego del "parate" tras el Mundial y su ausencia a modo de "protesta". La idea es mejorar su rendimiento para colaborar con el equipo en el torneo continental.

Ahora, con Cristian Romero como nuevo compañero y un empuje necesario para él, Julián dejó ver la sonrisa ante las cámaras, un gesto que parecía haber perdido hace semanas atrás. Este miércoles, desde las 16.00, visitará a Liverpool en Anfield por la primera fecha de la Champions League 2026-27.