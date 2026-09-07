¿Volvió la sonrisa? Julián Álvarez posó para Atlético antes del inicio de la Champions League

El argentino, luego de su forzosa permanencia en el club ante el frustrado pase al Barcelona, posó ante las cámaras para una nueva temporada en el torneo más importante de Europa, con un aspecto algo alentador.
Con el libro de pases cerrado y tras una disputa inentendible por el rechazo de su transferencia al Barcelona, Julián Álvarez tendrá otra temporada más en Atlético de Madrid, y a diferencia de las fotos oficiales del club para La Liga donde posó con un aspecto descorazonado, volvió a estar ante las cámaras en la previa a la Champions League, con un semblante -algo- alentador.
Al igual que el resto de la plantilla, el delantero participó de la sesión de fotos del torneo continental, en la previa al duelo ante Liverpool de este miércoles en Anfield, por la primera fecha. Debido a todo el revuelo por su futuro, que implicó ausencias a los entrenamientos y en las convocatorias, Julián perdió mucho terreno en el equipo y su titularidad aún está en duda.
Volvió a sumar minutos ingresando desde el banco de suplentes en el segundo tiempo del duelo ante Athletic Bilbao, pero no fue suficiente para colaborar en lo que terminó en derrota 3-0 fuera de casa, por La Liga.
Después de meses cargados de incertidumbre por su futuro, Julián está disponible para jugar la Champions. Llega cargado de frustración y mala predisposición que se acumulan desde sus dichos durante la Copa del Mundo 2026, cuando expresó su deseo de irse para poder concretar la llegada al conjunto catalán. Esas declaraciones encendieron la furia en la institución madrileña y se encargaron de imposibilitar el pase.
Hasta hace pocos días, al borde de la finalización del mercado, Enrique Cerezo se mantuvo firme, lo ratificó como jugador del Atleti y lo "obligó" a cumplir su contrato, vigente hasta 2030. Así, de una manera forzada y con una relación totalmente rota con los hinchas, el argentino militará otra temporada más, con una nueva ilusión por una copa que tantas veces le fue negada al club.
Una vez resignado por no cumplir su sueño, la Araña se sometió a intensas jornadas de preparación física para recuperar su estado luego del "parate" tras el Mundial y su ausencia a modo de "protesta". La idea es mejorar su rendimiento para colaborar con el equipo en el torneo continental.
Ahora, con Cristian Romero como nuevo compañero y un empuje necesario para él, Julián dejó ver la sonrisa ante las cámaras, un gesto que parecía haber perdido hace semanas atrás. Este miércoles, desde las 16.00, visitará a Liverpool en Anfield por la primera fecha de la Champions League 2026-27.
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