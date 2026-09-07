Fútbol |

¿Volvió la sonrisa? Julián Álvarez posó para Atlético antes del inicio de la Champions League

El argentino, luego de su forzosa permanencia en el club ante el frustrado pase al Barcelona, posó ante las cámaras para una nueva temporada en el torneo más importante de Europa, con un aspecto algo alentador.

Con el libro de pases cerrado y tras una disputa inentendible por el rechazo de su transferencia al Barcelona, Julián Álvarez tendrá otra temporada más en Atlético de Madrid, y a diferencia de las fotos oficiales del club para La Liga donde posó con un aspecto descorazonado, volvió a estar ante las cámaras en la previa a la Champions League, con un semblante -algo- alentador.

ADEMÁS: La confianza de Mbappé en la competencia por el Balón de Oro: "Me siento el mejor del mundo"

Al igual que el resto de la plantilla, el delantero participó de la sesión de fotos del torneo continental, en la previa al duelo ante Liverpool de este miércoles en Anfield, por la primera fecha. Debido a todo el revuelo por su futuro, que implicó ausencias a los entrenamientos y en las convocatorias, Julián perdió mucho terreno en el equipo y su titularidad aún está en duda.

Julián Álvarez volvió a sonreir.

Julián Álvarez volvió a sonreir.

Volvió a sumar minutos ingresando desde el banco de suplentes en el segundo tiempo del duelo ante Athletic Bilbao, pero no fue suficiente para colaborar en lo que terminó en derrota 3-0 fuera de casa, por La Liga.

Después de meses cargados de incertidumbre por su futuro, Julián está disponible para jugar la Champions. Llega cargado de frustración y mala predisposición que se acumulan desde sus dichos durante la Copa del Mundo 2026, cuando expresó su deseo de irse para poder concretar la llegada al conjunto catalán. Esas declaraciones encendieron la furia en la institución madrileña y se encargaron de imposibilitar el pase.

Hasta hace pocos días, al borde de la finalización del mercado, Enrique Cerezo se mantuvo firme, lo ratificó como jugador del Atleti y lo "obligó" a cumplir su contrato, vigente hasta 2030. Así, de una manera forzada y con una relación totalmente rota con los hinchas, el argentino militará otra temporada más, con una nueva ilusión por una copa que tantas veces le fue negada al club.

La sonrisa tímida de Julián Álvarez en las fotos oficiales de la Champions League, junto al Cuti Romero.

La sonrisa tímida de Julián Álvarez en las fotos oficiales de la Champions League, junto al Cuti Romero.

Una vez resignado por no cumplir su sueño, la Araña se sometió a intensas jornadas de preparación física para recuperar su estado luego del "parate" tras el Mundial y su ausencia a modo de "protesta". La idea es mejorar su rendimiento para colaborar con el equipo en el torneo continental.

Ahora, con Cristian Romero como nuevo compañero y un empuje necesario para él, Julián dejó ver la sonrisa ante las cámaras, un gesto que parecía haber perdido hace semanas atrás. Este miércoles, desde las 16.00, visitará a Liverpool en Anfield por la primera fecha de la Champions League 2026-27.

Aparecen en esta nota:

Te puede interesar:

SE ESTÁ LEYENDO AHORA

las más leídas

Categorías

Home
Provincia
Popular Tv
Política
Policiales
Deportes
Espectáculos
Internacionales
General
Tecno
Lotería y Turf
Horóscopo

Contacto

Registro ISSN - Propiedad Intelectual: Nº: RL-2025-11499155-APN-DNDA#MJ - Domicilio Legal: Intendente Beguiristain 146 - Sarandí (1872) - Buenos Aires - Argentina Teléfono/Fax: (+5411) 4204-3161/9513 - [email protected]

Edición Nro. 15739

 

Dirección

Propietario: Man Press S.A. - Director: Francisco Nicolás Fascetto © 2017 Copyright Diario Popular - Todos los derechos reservados