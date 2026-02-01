Lautaro Martínez volvió a marcar y el Inter se afianza en lo más alto

El tanto del argentino llegó a los 16 minutos del primer tiempo, tras un córner bien ejecutado, Lautaro anticipó a su marcador en el centro del área y convirtió el 1-0 que ordenó el desarrollo del encuentro. El equipo de Simone Inzaghi se plantó en campo rival, manejó la pelota y encontró profundidad principalmente por la banda izquierda, con Federico Dimarco como principal lanzador.

El gol de Lautaro Martínez para el 1-0 de Inter ante Cremonese

LAUTARO, CADA VEZ MÁS LAU'TORO': preciso cabezazo de Martínez junto a un palo para poner el 1-0 de Inter ante Cremonese



Con la ventaja a favor, el Inter mantuvo el control del juego y siguió generando situaciones. La superioridad se tradujo nuevamente en el marcador a los 31 minutos, cuando Piotr Zielinski sacó un remate preciso desde afuera del área que se clavó en el ángulo, estableciendo el 2-0 y reflejando lo ocurrido en el campo.

En el complemento, el partido perdió ritmo y fue administrado por el conjunto milanés, que priorizó la posesión y el orden defensivo. Lautaro tuvo una nueva chance clara con otro cabezazo que exigió al arquero y fue reemplazado a los 74 minutos, ya con el resultado encaminado. Pese a algunos intentos finales de Cremonese, el Inter sostuvo la ventaja sin sobresaltos y cerró un triunfo que le permite seguir firme en la cima de la Serie A, ocho puntos por encima de Milan, su principal perseguidor.