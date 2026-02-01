Lautaro Martínez volvió a marcar y el Inter se afianza en lo más alto

El delantero argentino abrió el camino del triunfo 2-0 ante Cremonese, alcanzó los 170 goles con la camiseta nerazzurra y fue clave en una nueva victoria del líder del campeonato italiano.
Lautaro Martínez volvió a dejar su sello en la Serie A y fue el encargado de abrir el marcador en la victoria del Inter por 2-0 frente a Cremonese, en el estadio Giovanni Zini, por la 23ª fecha del torneo. El capitán nerazzurro conectó de cabeza tras un tiro de esquina y llegó a los 170 goles con el club.
El tanto del argentino llegó a los 16 minutos del primer tiempo, tras un córner bien ejecutado, Lautaro anticipó a su marcador en el centro del área y convirtió el 1-0 que ordenó el desarrollo del encuentro. El equipo de Simone Inzaghi se plantó en campo rival, manejó la pelota y encontró profundidad principalmente por la banda izquierda, con Federico Dimarco como principal lanzador.
Con la ventaja a favor, el Inter mantuvo el control del juego y siguió generando situaciones. La superioridad se tradujo nuevamente en el marcador a los 31 minutos, cuando Piotr Zielinski sacó un remate preciso desde afuera del área que se clavó en el ángulo, estableciendo el 2-0 y reflejando lo ocurrido en el campo.
En el complemento, el partido perdió ritmo y fue administrado por el conjunto milanés, que priorizó la posesión y el orden defensivo. Lautaro tuvo una nueva chance clara con otro cabezazo que exigió al arquero y fue reemplazado a los 74 minutos, ya con el resultado encaminado. Pese a algunos intentos finales de Cremonese, el Inter sostuvo la ventaja sin sobresaltos y cerró un triunfo que le permite seguir firme en la cima de la Serie A, ocho puntos por encima de Milan, su principal perseguidor.
