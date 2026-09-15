La Selección Argentina jugará amistosos con Bolivia, Burkina Faso y Benín

Pero en medio de esta oficialización, resta saber en qué categoría están colocados estos partidos. Hace unas semanas, la AFA había llegado a un acuerdo con FIFA para que los encuentros amistosos sean considerados "oficiales" y así poder utilizarlos para que aquellos jugadores sancionados por los disturbios en la final ante España el pasado 19 de julio puedan descontar las fechas: Leandro Paredes, multado con 10 partidos, Nahuel Molina, con 7, Thiago Almada, con uno; Roberto Ayala también fue castigado, con tres.

Leandro Paredes fue sancionado por 10 partidos en la Selección Argentina.

Sin embargo, aquella negociación con el ente madre del fútbol mundial tenía una condición: estos duelos preparatorios deben ser de clase A para que los futbolistas puedan rebajar los plazos. Teniendo en cuenta la categoría de estos rivales, hay dudas sobre la consideración de FIFA. Un dato importante que queda pendiente.

Messi, una presencia en duda para la fecha FIFA

El retiro no le saca la ilusión al público argentino de verlo por última vez en cancha. Si bien Leo no va a participar del juego, AFA haría todo su esfuerzo para que esté presente en los tres encuentros y que la gente pueda rendirse ante el más grande de la historia.

El primer indicio positivo de que viajaría para acompañar a la Selección lo que le permitiría despedirse en el país.

Messi se retiró de la Selección Argentina.

Los amistosos de la Selección Argentina para la fecha FIFA