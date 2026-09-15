La Selección Argentina jugará amistosos con Bolivia, Burkina Faso y Benín

La AFA confirmó los duelos ante estas selecciones durante la "Fecha FIFA" los días 30 de septiembre, 3 y 6 de octubre, respectivamente. Los tres encuentros se jugarán en el país.
La Asociación del Fútbol Argentina (AFA), después de varios idas y vueltas, confirmó los tres duelos amistosos que disputará la Selección Argentina en su vuelta al ruedo post Copa del Mundo: Bolivia, Burkina Faso y Benín serán los rivales a los que se enfrentará en el país los próximos 30 de septiembre, 3 y 6 de octubre.
El tiempo avanza y el conjunto nacional se debe recuperar rápido de la final perdida ante España, que lo dejó a las puertas del bicampeonato mundial, y del reciente retiro de Lionel Messi de la Selección. El cambio generacional será inevitable y es a eso a lo que apuntará y probará Lionel Scaloni en estas jornadas preparatorias.
El primer plan era la gira por China, pero todo se derrumbó ante el adiós del capitán. Los planes cambiaron y AFA, finalmente, negoció para enfrentar a Bolivia, que no logró clasificarse para el pasado Mundial, y a dos desconocidos en la historia: Burkina Faso y Benín.
La particularidad es que los tres encuentros se disputarán en Argentina, con Córdoba y Buenos Aires como los principales escenarios. El inicio de la fecha FIFA tendrá lugar el próximo 30 de septiembre ante el país limítrofe en el Estadio Mario Alberto Kempes, mientras que a ambos oponentes africanos visitarán las puertas del Estadio Monumental ya en la apertura del mes de octubre: el 3 ante Burkina Faso y el 6 frente a Benín.
Pero en medio de esta oficialización, resta saber en qué categoría están colocados estos partidos. Hace unas semanas, la AFA había llegado a un acuerdo con FIFA para que los encuentros amistosos sean considerados "oficiales" y así poder utilizarlos para que aquellos jugadores sancionados por los disturbios en la final ante España el pasado 19 de julio puedan descontar las fechas: Leandro Paredes, multado con 10 partidos, Nahuel Molina, con 7, Thiago Almada, con uno; Roberto Ayala también fue castigado, con tres.
Sin embargo, aquella negociación con el ente madre del fútbol mundial tenía una condición: estos duelos preparatorios deben ser de clase A para que los futbolistas puedan rebajar los plazos. Teniendo en cuenta la categoría de estos rivales, hay dudas sobre la consideración de FIFA. Un dato importante que queda pendiente.
El retiro no le saca la ilusión al público argentino de verlo por última vez en cancha. Si bien Leo no va a participar del juego, AFA haría todo su esfuerzo para que esté presente en los tres encuentros y que la gente pueda rendirse ante el más grande de la historia.
El primer indicio positivo de que viajaría para acompañar a la Selección lo que le permitiría despedirse en el país.
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