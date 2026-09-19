Scaloni y un" guiño" sobre su continuidad en la Selección Argentina: "Lo intentaremos"

El abrazo entre Tapia y Scaloni tras la caída en la final del Mundial 2026.

En otro tramo de la entrevista, reconoció que "Al Mundial anterior (Qatar 2022) llegamos mucho mejor, con el 95% de los jugadores normales, esta vez llegamos con lo justo. Experimenté otra faceta, no teníamos jugadores al 100 por 100, pero confiamos en ellos. Tomamos decisiones mucho más difíciles que en el anterior".

También destacó la importancia de la confianza construida durante estos ocho años. "Tuvimos que tomar decisiones relacionadas a lo que los queríamos a los chicos, que lo que nos decían era verdad, tener confianza en ellos. Confianza en gente que te dio todo en estos 8 años. Las personas son más importantes que el jugador de fútbol", expresó. Luego, insistió: "De cara a lo que viene vamos a intentar meter a jóvenes, porque realmente lo merecen".

Finalmente, valoró la actitud mostrada por el equipo durante el torneo y se refirió a la definición ante España. El espíritu competitivo fue uno de los aspectos que más destacó del ciclo: "El de Egipto y el de Inglaterra, para la mayoría, fueron partidos bárbaros, disfrutaron todos. Nunca bajamos los brazos, ese es el mejor mensaje que podíamos dejar. Esta camiseta no es para cualquiera. Todos son grandes jugadores, se potencian. Si no hicieron un gran año, después hicieron un gran Mundial. Se sienten cómodos, es un plus, hay una energía positiva".

Sobre el vínculo con el rival de la final, cerró: "Somos pueblos hermanos. No porque tres o cuatro salgan a decir cosas se debe empañar esto. Yo vivo allá y hasta hubo gente que quería que ganáramos nosotros. La gente salió a festejar un subcampeonato, un segundo puesto. Es un triunfo en sí mismo, ganamos todos con esto. Ojalá las próximas generaciones sigan así".