Scaloni y un" guiño" sobre su continuidad en la Selección Argentina: "Lo intentaremos"

El entrenador dejó abierta la posibilidad de continuar al frente del equipo después del Mundial 2026 y destacó que habrá espacio para nuevos futbolistas. También repasó el certamen en Estados Unidos y la final ante España.
Liones Scaloni brindó indicios de querer seguir al frente de la dirección técnica de la Selección Argentina, al haber afirmado que, en los próximos partidos amistosos, contra Bolivia, Burkina Faso y Binen: "nuestra intención es darles la oportunidad a chicos que puedan sumarse a nuestra idea de juego".
Scaloni brindó una entrevista a la plataforma china MiG, en la que se mostró ambiguo sobre su continuidad al frente de la Selección Argentina y se limitó a afirmar que "Ahora se abre un parentésis importante, lindo, una época para poder confiar en estos chicos que están llamando a la puerta. Siempre digo que la edad no es sinónimo de nada, se quedarán o vendrán nuevos siempre y cuando rindan en sus equipos y nosotros consideremos que tengan que estar, pero nuestra primera intención es darle oportunidad a todo el mundo que pueda seguir jugando con nuestra camiseta"
El entrenador también comparó este momento con el escenario posterior a la Copa América 2024. en el que " yo también tuve un pensamiento de que iba a ser duro lo que se venía, porque después de ganar todo y faltando dos años para el Mundial, generaba cierta duda lo que venía. Y volver a aquello, sentir que se podía seguir compitiendo y la verdad, se podía", .
Respecto del futuro, sostuvo: "Cuando terminó la final, más allá de ganarla o perderla, no es por eso, a partir de ahora se abre un paréntesis, vamos a darle oportunidad a eso". Y agregó: "No digo repetir los títulos, a nivel de contagio del equipo, que la gente se sienta identificada, pero es difícil conseguirlo. No va a ser fácil repetir algo así".
En otro tramo de la entrevista, reconoció que "Al Mundial anterior (Qatar 2022) llegamos mucho mejor, con el 95% de los jugadores normales, esta vez llegamos con lo justo. Experimenté otra faceta, no teníamos jugadores al 100 por 100, pero confiamos en ellos. Tomamos decisiones mucho más difíciles que en el anterior".
También destacó la importancia de la confianza construida durante estos ocho años. "Tuvimos que tomar decisiones relacionadas a lo que los queríamos a los chicos, que lo que nos decían era verdad, tener confianza en ellos. Confianza en gente que te dio todo en estos 8 años. Las personas son más importantes que el jugador de fútbol", expresó. Luego, insistió: "De cara a lo que viene vamos a intentar meter a jóvenes, porque realmente lo merecen".
Finalmente, valoró la actitud mostrada por el equipo durante el torneo y se refirió a la definición ante España. El espíritu competitivo fue uno de los aspectos que más destacó del ciclo: "El de Egipto y el de Inglaterra, para la mayoría, fueron partidos bárbaros, disfrutaron todos. Nunca bajamos los brazos, ese es el mejor mensaje que podíamos dejar. Esta camiseta no es para cualquiera. Todos son grandes jugadores, se potencian. Si no hicieron un gran año, después hicieron un gran Mundial. Se sienten cómodos, es un plus, hay una energía positiva".
Sobre el vínculo con el rival de la final, cerró: "Somos pueblos hermanos. No porque tres o cuatro salgan a decir cosas se debe empañar esto. Yo vivo allá y hasta hubo gente que quería que ganáramos nosotros. La gente salió a festejar un subcampeonato, un segundo puesto. Es un triunfo en sí mismo, ganamos todos con esto. Ojalá las próximas generaciones sigan así".
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