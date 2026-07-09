Lionel Scaloni perfila el once titular para el partido de cuartos de final contra Suiza

Scaloni todavía contará con más entrenamientos previos al encuentro para terminar de definir el equipo. Todo apunta a que habrá uno o, como máximo, dos cambios, manteniendo la estructura que utilizó en los octavos de final.

La probable formación de Argentina ante Suiza

Emiliano Martínez; Nahuel Molina o Gonzalo Montiel, Cristian Romero, Lisandro Martínez, Nicolás Tagliafico; Rodrigo De Paul, Enzo Fernández, Leandro Paredes, Alexis Mac Allister; Lionel Messi y Julián Álvarez o Lautaro Martínez.