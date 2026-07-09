Lionel Scaloni perfila el once titular para el partido de cuartos de final contra Suiza

El entrenador de la Selección Argentina repetiría gran parte del once que venció 3 a 2 a Egipto de manera épica y agónica: las máximas dudas son el lateral derecho y el centrodelantero.
Tras el agónico pase a los cuartos de final del Mundial 2026, la Selección Argentina ya dejó atrás el sufrimiento vivido ante Egipto y puso el foco en el choque frente a Suiza. Con un clima mucho más distendido en los entrenamientos, Lionel Scaloni comenzó a delinear el equipo: mantendría la base de la formación que consiguió el pase de ronda.
Aunque la práctica de este jueves fue a puertas cerradas y el entrenador no paró un equipo, la idea del cuerpo técnico sería no realizar demasiadas modificaciones. Más allá de haber estado dos goles abajo en los octavos de final, en el cuerpo técnico consideran que Argentina fue superior desde el juego, generó varias situaciones claras y que las principales falencias estuvieron en la definición y algunos desajustes defensivos.
Las principales incógnitas siguen estando en dos puestos. En el lateral derecho, Nahuel Molina pelea por un lugar con Gonzalo Montiel, mientras que en el ataque la disputa es entre Julián Álvarez y Lautaro Martínez para acompañar a Lionel Messi.
Tanto Molina como Julián Álvarez no lograron destacarse frente a Egipto, mientras que los ingresos de Montiel y de Lautaro Martínez fueron muy positivos. El lateral se la dejó a Leo para que le dé de volea en el 2-2 parcial que trajo tranquilidad a todos los hogares argentinos y el delantero del Inter participó de manera decisiva al intervenir en ese tanto y asistir a Enzo Fernández en el gol de la victoria.
Scaloni todavía contará con más entrenamientos previos al encuentro para terminar de definir el equipo. Todo apunta a que habrá uno o, como máximo, dos cambios, manteniendo la estructura que utilizó en los octavos de final.
Emiliano Martínez; Nahuel Molina o Gonzalo Montiel, Cristian Romero, Lisandro Martínez, Nicolás Tagliafico; Rodrigo De Paul, Enzo Fernández, Leandro Paredes, Alexis Mac Allister; Lionel Messi y Julián Álvarez o Lautaro Martínez.
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