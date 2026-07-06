Lionel Scaloni: confirmación de Paredes en el 11, el duelo con Egipto y mucho más

"Estamos alerta porque Egipto es un buen rival. Es una muy buena selección, tiene jugadores de jerarquía y un técnico que trabaja hace tiempo, tiene idea marcada y juega bien. Es verdad que ganó un solo partido, pero siempre ha tenido una marcada linea de juego y ha complicado a todos sus rivales. Mañana (martes) hará lo mismo. Es un rival complicado", expresó el técnico de la Albiceleste.

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La eliminación de Brasil del Mundial: "De Brasil vi un rato porque estábamos entrenando, lo vi cortado. Un poco de lo que dije antes: es la dificultad. Noruega es un muy buen equipo... Si Endrick mete ese gol, estamos hablando de otra cosa. Quedó eliminado como nos pudo pasar el otro día a nosotros o le puede pasar a cualquiera".

Salah: "Salah es un gran jugador, será un placer poder enfrentarlo. Este equipo ha enfrentado a grandes jugadores y siempre hemos tomado recaudos a nivel colectivo".

El estilo de juego de Egipto: "No creo que Egipto juegue tan bajo, es un equipo que ataca y es bastante diferente a Cabo Verde. Estamos preparados para lo que venga. Muchísimas veces contra nosotros muchos cambian. Entonces tenemos que estar preparados para contrarrestar a esas cosas. Egipto es un equipo preparado para atacar y cuando se defiende bajo no se siente cómodo".

La competitividad de la Selección: "Esta Selección hace años que es candidata donde va y siempre ha jugado bien. Cuando las cosas no te salen o el rival te mete dificultad, no hay una sola manera de ir a buscar. Con garra, intensidad, con huevos, con el espíritu que nosotros tenemos incorporado. Eso lo tiene el equipo. Cuando no jugás bien, si no tenes eso te vas afuera. Con Cabo Verde, si el equipo no sacaba ese temperamento, quedábamos afuera".

Paredes/Alexis de cinco: "Paredes distribuye bien, no me voy a poner a explicar lo que es él. Estando él en la cancha, el equipo gira de otra manera... Con Alexis el equipo juega bien, Alexis ha hecho un esfuerzo bárbaro para jugar ahí y lo ha hecho magníficamente bien pero el cinco en la mayoría de los partidos ha sido Leandro y cuando la pelota pasa por él el equipo se siente cómodo. Encontramos un pase más vertical, para nosotros es un jugador fundamental".

El estado físico de Messi: "Leo esta bien, aún habiendo jugado 120 minutos y tener 39 años".