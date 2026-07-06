Lionel Scaloni: confirmación de Paredes en el 11, el duelo con Egipto y mucho más

El entrenador de la Selección palpitó el cruce de octavos de este martes contra los egipcios para el cual confirmó al volante de Boca en el equipo. "Este Mundial está siendo complicado para todos", dijo.
Lionel Scaloni brindó una conferencia de prensa este lunes en la previa del encuentro de la Selección Argentina contra Egipto por los octavos de final del Mundial 2026. El entrenador de la Albiceleste analizó el duelo con los egipcios, confirmó la vuelta de Leandro Paredes al equipo y advirtió: "Este Mundial está siendo complicado para todos".
El oriundo de Pujato se refirió a cómo está transcurriendo la Copa del Mundo después del sufrido 3-2 con Cabo Verde en 16avos: "El otro día parecía que Francia, era un rival temible, pero con Paraguay le costó. A España le costó con Portugal. No hay selecciones que hayan mantenido. Los rivales juegan. No hay selecciones que hayan mantenido lo que venían haciendo, porque los rivales juegan. Hay condiciones diferentes de lo que se venía viendo en otros mundiales"
"Hay cuatro o cinco favoritas que siguen estando, pero esas favoritas no están desplegando lo que venían mostrado antes del Mundial", analizó Scaloni, quien agregó: "Podríamos jugar mejor, como algunas otras selecciones. Creo que ningún equipo está desplegando un fútbol total. Nuestro nivel es aceptable, hemos ganado los cuatro partidos. SIempre hay cosas para corregir".
Con respecto al 11 para enfrentar a Egipto, Scaloni comentó: "El equipo lo tengo, pero todavía no se los dije a los jugadores y no se lo voy a decir a ustedes. Pero más o menos es lo que están diciendo". Y, un rato después, confirmó a Paredes: "Va a jugar".
"Estamos alerta porque Egipto es un buen rival. Es una muy buena selección, tiene jugadores de jerarquía y un técnico que trabaja hace tiempo, tiene idea marcada y juega bien. Es verdad que ganó un solo partido, pero siempre ha tenido una marcada linea de juego y ha complicado a todos sus rivales. Mañana (martes) hará lo mismo. Es un rival complicado", expresó el técnico de la Albiceleste.
La eliminación de Brasil del Mundial: "De Brasil vi un rato porque estábamos entrenando, lo vi cortado. Un poco de lo que dije antes: es la dificultad. Noruega es un muy buen equipo... Si Endrick mete ese gol, estamos hablando de otra cosa. Quedó eliminado como nos pudo pasar el otro día a nosotros o le puede pasar a cualquiera".
Salah: "Salah es un gran jugador, será un placer poder enfrentarlo. Este equipo ha enfrentado a grandes jugadores y siempre hemos tomado recaudos a nivel colectivo".
El estilo de juego de Egipto: "No creo que Egipto juegue tan bajo, es un equipo que ataca y es bastante diferente a Cabo Verde. Estamos preparados para lo que venga. Muchísimas veces contra nosotros muchos cambian. Entonces tenemos que estar preparados para contrarrestar a esas cosas. Egipto es un equipo preparado para atacar y cuando se defiende bajo no se siente cómodo".
La competitividad de la Selección: "Esta Selección hace años que es candidata donde va y siempre ha jugado bien. Cuando las cosas no te salen o el rival te mete dificultad, no hay una sola manera de ir a buscar. Con garra, intensidad, con huevos, con el espíritu que nosotros tenemos incorporado. Eso lo tiene el equipo. Cuando no jugás bien, si no tenes eso te vas afuera. Con Cabo Verde, si el equipo no sacaba ese temperamento, quedábamos afuera".
Paredes/Alexis de cinco: "Paredes distribuye bien, no me voy a poner a explicar lo que es él. Estando él en la cancha, el equipo gira de otra manera... Con Alexis el equipo juega bien, Alexis ha hecho un esfuerzo bárbaro para jugar ahí y lo ha hecho magníficamente bien pero el cinco en la mayoría de los partidos ha sido Leandro y cuando la pelota pasa por él el equipo se siente cómodo. Encontramos un pase más vertical, para nosotros es un jugador fundamental".
El estado físico de Messi: "Leo esta bien, aún habiendo jugado 120 minutos y tener 39 años".
comentar