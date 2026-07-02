Rodrigo De Paul con la mente en el presente: "El partido de mañana es el último, lo tomo así"

Luego, dejó una de las frases más fuertes de la conferencia: "El partido de mañana es el último, lo tomo así. Voy a dejar todo para que no lo sea y podamos seguir en el Mundial".

De Paul también valoró la experiencia que ganó el plantel desde la conquista de Qatar 2022, aunque remarcó que el equipo todavía tiene margen para seguir creciendo. "Tenemos las mismas ganas de conseguir lo que conseguimos en Qatar. El grupo tiene más experiencia, pero el margen de mejora de esta Selección todavía es un montón", sostuvo.

Al ser consultado por su lugar dentro del plantel, el ex Racing reconoció que hoy se siente uno de los referentes. "Por la cantidad de partidos y los años que llevo me siento importante y responsable de esta Selección. Intento transmitir la experiencia a los más jóvenes", expresó. Frente a Cabo Verde, además, alcanzará los 90 partidos con la Albiceleste, consolidándose como uno de los futbolistas con más presencias durante el ciclo Scaloni.

Sobre Lionel Messi, evitó especular con un posible final de ciclo y pidió disfrutar del capitán. "No sabemos cuántos partidos quedan y hacer futurología no es bueno. Hay que disfrutar de Leo todos los días", señaló.

"DE MESSI SIEMPRE ESPERO LO MÁXIMO", Rodri De Paul opinó sobre el nivel actual del capitán en esta Copa del Mundo.



#ESPNMundial

Mirá los mejores partidos de la #FIFAWorldCup por ESPN, en el Plan Premium de #DisneyPlus pic.twitter.com/zozAlZ1xRb — SportsCenter (@SC_ESPN) July 2, 2026

Más frases de De Paul