Lisandro López podría emigrar a Sarmiento de Junín

"Me voy a ir a vivir a Junín y el manager de Sarmiento (Mariano Sardi) me planteó la posibilidad de seguir compitiendo. Si bien dije que no usaba otra camiseta del fútbol argentino que no sea la de Racing, porque así lo sentía, ahora la situación es diferente", declaró.

"Es la única posibilidad que prometí evaluar una vez que termine el campeonato para ver si continúo en actividad o me retiro", indicó.

Licha anunció tras la victoria ante Lanús que jugará los dos próximos partidos con la camiseta de Racing ante Huracán y Godoy Cruz de Mendoza, por las fechas 24 y 25 del torneo local, y que no seguirá más en la institución de Avellaneda por problemas familiares.

"Sé que son mis últimos dos partidos en Racing. Cuando me vaya de vacaciones, veré qué decisión voy a tomar", añadió con respecto a su futuro profesional.

El delantero, de 38 años, además catalogó de "malo" el desempeño de Racing en el presente año, en el que perdió la final de la Supercopa Argentina (5-0 frente a River), el partido decisivo de la Copa de la Liga (3-0 ante Colón) y aún no se aseguró un boleto para la próxima edición de la Copa Sudamericana.

"Creo que futbolísticamente este año fue malo. No es por poner excusas, pero hubo una irregularidad en el fútbol argentino. De todos modos Racing está al día, se están haciendo obras", sentenció.

El equipo dirigido por el DT Fernando Gago se ubica en el 15to. lugar con 29 puntos, a 24 unidades del campeón, River (53), mientras que en la tabla anual para clasificar a las copas internacionales se encuentra en la décima posición (último lugar que otorga un boleto a la Sudamericana) con 50 puntos.

El máximo ídolo en actividad de Racing también se refirió a los hinchas "albicelestes" a los que aseguró que les tendrá un "agradecimiento eterno" por todo el cariño que le brindan en cada partido.

"Al hincha de Racing le digo gracias. Es un agradecimiento eterno el que siento. Siempre traté de retribuirlo dentro de la cancha. Nunca me guardé nada. Espero darle alegrías estos últimos dos partidos", dijo.

El futbolista surgido de las inferiores de la institución de Avellaneda también habló sobre su compañero Darío Cvitanich y el ídolo "académico" Diego Milito, ex manager de Racing.

"Darío (Cvitanich) es un amigo que me dio el fútbol. Desde que llegó hemos tenido una conexión importante. Es un gran tipo y como jugador es una debilidad mía. Jugando o no siempre deja cosas. Es un fenómeno como jugador y ser humano", opinó.

"Y Diego Milito es un tipo que solo le ha hecho bien a Racing. Ojalá que en algún momento pueda volver a involucrarse", comentó sobre uno de los máximos referentes del club en los últimos tiempos.

El jugador oriundo de la localidad bonaerense de Rafael Obligado, por último, contó que está haciendo el curso de entrenador de fútbol, aunque no aseguró que se dedicará a la dirección técnica una vez que se retire.

"Estoy terminando el curso de entrenador, pero la realidad es que no sé si voy a ejercer. Siempre dije que no quería hacerlo, pero las circunstancias van cambiando", concluyó.