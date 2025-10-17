Racing venció a Aldosivi y se metió en zona de clasificación del Torneo Clausura

El equipo de Gustavo Costas se impuso ante Aldosivi gracias a su enorme efectividad. El local estuvo cerca de abrir el marcador con un tiro de Luciano Vietto que despejó Jorge Carranza. Minutos después, antes de que el duelo se vaya al entretiempo, el propio 10 abrió el marcador haciéndose cargo de un penal, picándosela al arquero experimentado.

El árbitro cobró penal después de revisar en la pantalla del VAR cómo Fernando Román tapó con su codo un disparo de Marco Di Cesare. De esta manera, con la gran ejecución de Vietto, Racing encontró destrabar un partido que se le estaba haciendo cuesta arriba más de lo esperado.

Después, Racing controló bien el partido en el complemento con el resultado a su favor. Supo sufrir, que lo hizo poco, con un seguro Facundo Cambeses. El ex arquero de Banfield se lució a los 20 minutos de esta etapa sacando un cabezazo cercano de Tobías Cervera.

Por su parte, la Acadé estuvo a nada de ampliar el marcador instantes después con un contraataque letal: Balboa quedó mano a mano, superó al arquero del club marplatense y definió pero un defensor despejó el balón cerca de que entre al arco visitante y ahogó el festejo de todo el Cilindro.

Fue triunfo 1 a 0 de Racing, que se acomoda en la Zona A del Torneo Clausura. Con un partido más, dado que este viernes abrió la fecha 13 del campeonato, el equipo de Gustavo Costas quedó escolta con Central Córdoba y Estudiantes, con 18 puntos cada uno, a una unidad del líder Defensa y Justicia. Por su parte, Aldosivi se complica aún más en su pelea por la permanencia tanto en la tabla anual como en la de promedios.