Los All Blacks quedaron fascinados con La Bombonera: "Locura de atmósfera"

Los All Blacks, que se encuentran en Buenos Aires por su debut en el Rugby Championship de este sábado contra Los Pumas, eligieron La Bombonera como plan de salida. Varios jugadores estuvieron presentes en una de las plateas del emblemático estadio y no dudaron en compartir su experiencia en redes sociales.El fullback Rieko Loane publicó una foto con una vista general del campo de juego y comentó en una historia de Instagram: “Locura de atmósfera”.

A su vez, el pilar Ethan de Groot fue uno de los tantos que subió un video donde se lo ve, junto a algunos compañeros, entonando uno de los cantos más representativos que suenan en cada encuentro del Xeneize en La Bombonera. Otros de los rugbiers que mostraron su simpatía con la atmósfera en el estadio fueron Du’Plessis Kirifi, Fletcher Newell, Damian McKenzie, Ollie Norris, Brodie McAlister y Sevu Reece.

image

image

Los All Blacks se hospedarán en un hotel céntrico hasta el jueves, cuando viajarán a Córdoba. El primer entrenamiento formal en Argentina se realizará el próximo martes en las instalaciones del San Isidro Club. Apenas lleguen a Córdoba, el entrenador Scott Robertson anunciará la formación titular en conferencia de prensa y el viernes, el plantel realizará el tradicional Captain’s Run en el Mario Kempes.

Por su parte, Los Pumas ya se instalaron en Córdoba y realizaron un entrenamiento abierto que congregó a más de 10.000 personas. La emoción de los jugadores locales fue evidente, especialmente para Joaquín Oviedo, uno de los seis cordobeses convocados. “Es una emoción muy grande estar en este estadio y ver la cantidad de gente que vino a ver la práctica. Tengo muchas ganas de jugar en Córdoba. La última vez fue antes de la pandemia, así que tengo ganas de ponerme la camiseta frente a mi familia y amigos”, expresó. El jueves el entrenador Felipe Contepomi dará a conocer la formación titular.

image

image