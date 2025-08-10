Racing presentó a Marcos Rojo como nuevo refuerzo: ¿va al banco ante Peñarol?

En las fotos publicadas por el club de Avellaneda pudo verse que Rojo usará la camiseta número 6, con la inscripción Marcos R. Se debe a que Gustavo Costas, el DT de Racing, no quiere nada vinculado con los colores de Independiente.

El defensor, de 35 años, participó de su primera práctica oficial con el plantel de Racing y todo indica que el martes iría al banco de suplentes contra Peñarol, por los octavos de final de la Copa Libertadores. La gran incógnita es qué pasará en el campeonato local.

Marcos ya es jugador del . El defensor firmó contrato por 1 año y ya está disponible para el próximo partido de Copa #Libertadores pic.twitter.com/Fp7Pp6mKsy — Racing Club (@RacingClub) August 10, 2025

Rojo no está habilitado por la AFA para el Torneo Clausura, dado que el artículo 19.2.4 marca como condición obligatoria que el jugador inscripto como “libre” haya rescindido su contrato previo al 24/7, día del cierre del libro de pases. Una falla desde la dirigencia de la Academia. Alguien omitió el dato sobre esta situación.

Al cuerpo técnico de Costas le manifestaron desde la cúpula del club confianza en tener herramientas para solucionar la cuestión, pero no será sencillo.

Después de rescindir su contrato con Boca, Rojo quedó en medio de una grieta entre los hinchas por los supuestos actos de indisciplina que lo habían apartado del Xeneize. En ese contexto, su esposa, Eugenia Lusardo, publicó un fuerte mensaje en redes para respaldarlo. "Te vas con la frente en alto, como sos vos: leal y respetuoso. Sos un gran compañero que siempre ayudó y fue para adelante”, escribió en defensa de su conducta dentro y fuera de la cancha.

El posteo cerró con una frase que encendió todavía más el debate: “Los demás, que la cuenten como quieran". En redes sociales se especuló con que la frase podía apuntar al presidente de Boca, Juan Román Riquelme.

En el balance de su paso por Boca, el defensor dejó 118 partidos, nueve goles y cuatro expulsiones desde su llegada en 2021 (debutó en un Superclásico que terminó 1 a 1). En ese período levantó cuatro títulos: Copa Argentina 2019/20, Copa de la Liga 2022, Liga Profesional 2022 y Supercopa Argentina 2022.