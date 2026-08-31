Los elogios de la clase política a Lionel Messi: "Iluminó el país y sembró prestigio"

El secretario de Turismo, Ambiente y Deportes, Daniel Scioli, también publicó un mensaje en reconocimiento al aporte de Messi con la camiseta argentina. "Gracias, Lionel, por enseñarnos a no rendirnos jamás y llevar a la Argentina más alto", publicó el funcionario nacional.

GRACIAS ETERNA LEYENDA.



Gracias Lionel por enseñarnos a no rendirnos jamás y llevar a la Argentina a lo más alto.

Tu legado con la Selección trasciende el fútbol y acompañará a nuestro país para siempre. pic.twitter.com/2G7vFmwKL1 — Daniel Scioli (@danielscioli) August 31, 2026

"Tu legado con la Selección trasciende el fútbol y acompañará a nuestro país para siempre", añadió Scioli, en un posteo que ilustró con una foto junto al excapitán la noche que la Selección logró la Copa América 2021 contra Brasil, en el Maracaná.

Entre los gobernadores, el santafesino Maximiliano Pullaro recordó el origen de Messi. "Rosario lo vio nacer y hoy el mundo entero reconoce al mejor futbolista de la historia. Gracias Leo por todos los momentos que nos regalaste en la Selección argentina, por las alegrías y por enseñarnos con esas ganas de intentarlo siempre una vez más", resaltó el mandatario provincial.

"Y también, por llevar el nombre de Rosario y de Santa Fe a lo más alto del mundo", agregó.

Precisamente, el intendente de Rosario, Pablo Javkin, se sumó a las reacciones del arco político tras la novedad anunciada por Messi. "Gracias, Leo. Te debemos muchas de las alegrías más lindas de nuestras vidas. No es casualidad que seas rosarino. Esta siempre será tu casa".