Los elogios de la clase política a Lionel Messi: "Iluminó el país y sembró prestigio"

Del expresidente Mauricio Macri a la senadora Patricia Bullrich, el arco político publicó mensajes de agradecimiento al crack rosarino, que anunció su retiro del seleccionado.
Los principales dirigentes de la clase política se manifestaron este lunes en las redes sociales, luego de que Lionel Messi anunciara su retiro de la Selección. Todos ellos coincidieron en elogiar y agradecer al crack rosarino, campeón del Mundial 2022 y de las copas América 2021 y 2024 con la albiceleste.
Uno de los primeros en expresarse fue el expresidente Mauricio Macri, al destacar que Messi "iluminó el país y sembró prestigio para nuestra gente en el mundo entero".
"Qué afortunados somos de haber vivido al mismo tiempo que él y disfrutar las alegrías que nos regaló, una vez tras otra. Qué enorme cariño sentimos todos por él, aún sin conocerlo. Testimonio de un don de gente, esfuerzo, humildad y talento que trascenderá generaciones", afirmó el titular del PRO en su cuenta de la red X. Y sumó: "Solamente, gracias. Todos te deseamos lo mejor que el mundo puede ofrecer, a vos, a tu maravillosa esposa que te acompañó siempre y a tus chicos. GRACIAS".
Por su parte, la titular del bloque de senadores de La Libertad Avanza, Patricia Bullrich, replicó la carta con que el futbolista dio a conocer su despedida del seleccionado y escribió: "El mejor del mundo. El mejor de la historia".
El secretario de Turismo, Ambiente y Deportes, Daniel Scioli, también publicó un mensaje en reconocimiento al aporte de Messi con la camiseta argentina. "Gracias, Lionel, por enseñarnos a no rendirnos jamás y llevar a la Argentina más alto", publicó el funcionario nacional.
"Tu legado con la Selección trasciende el fútbol y acompañará a nuestro país para siempre", añadió Scioli, en un posteo que ilustró con una foto junto al excapitán la noche que la Selección logró la Copa América 2021 contra Brasil, en el Maracaná.
Entre los gobernadores, el santafesino Maximiliano Pullaro recordó el origen de Messi. "Rosario lo vio nacer y hoy el mundo entero reconoce al mejor futbolista de la historia. Gracias Leo por todos los momentos que nos regalaste en la Selección argentina, por las alegrías y por enseñarnos con esas ganas de intentarlo siempre una vez más", resaltó el mandatario provincial.
"Y también, por llevar el nombre de Rosario y de Santa Fe a lo más alto del mundo", agregó.
Precisamente, el intendente de Rosario, Pablo Javkin, se sumó a las reacciones del arco político tras la novedad anunciada por Messi. "Gracias, Leo. Te debemos muchas de las alegrías más lindas de nuestras vidas. No es casualidad que seas rosarino. Esta siempre será tu casa".
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