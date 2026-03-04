La mejor versión de Boca: ganó, gustó y goleó a Lanús en La Fortaleza

El Xeneize aplastó por 3 a 0 al flamante campeón de la Recopa Sudamericana de visitante con un doblete de Miguel Merentiel y un tanto de Santiago Ascacíbar. Una actuación que ilusiona...
Boca mostró su mejor versión: ganó, gustó y goleó 3 a 0 a Lanús en La Fortaleza por la octava fecha del Torneo Apertura, en una actuación tan necesaria como revitalizadora de la ilusión. Tras cuatro partidos sin ganar, el Xeneize hizo una actuación sólida de principio a fin y le sacó varias sonrisas a sus hinchas.
El equipo de Úbeda abrió el marcador a los 15 minutos del primer tiempo. Miguel Merentiel tocó para Adam Bareiro, que peleó una pelota que parecía perdida y forzó un despeje defectuoso de Carlos Izquierdoz: Santiago Ascacíbar tomó el rebote bajando el balón de pecho y sacó un fuerte derechazo que dejó sin reacción a Nahuel Losada. Es el primer gol del Ruso con la azul y oro y por eso hubo desahogo inmediato después de partidos donde fue criticado.
El segundo tanto llegó a los 29 minutos con una gran jugada colectiva: Tomás Aranda desbordó por izquierda y envió un centro a media altura buscando a Bareiro que Losada alcanzó a manotear, pero dejó la pelota viva en el área y Merentiel apareció por el centro para definir de cabeza y estirar la ventaja en el marcador.
Ya en el complemento, Boca lo liquidó con una acción de jerarquía. Leandro Paredes metió un pase exquisito de cachetada que dejó a la Bestia mano a mano con el arquero y el uruguayo definió con clase, picándola de zurda ante la salida de Losada y selló el 3-0 a los 18 minutos del segundo tiempo para firmar su doblete y cerrar la goleada.
Fue una noche redonda para Boca: Paredes mostró su mejor versión y manejó los hilos del equipo, Ascacíbar marcó su primer gol en el club, Merentiel volvió a demostrar que es el delantero más confiable del plantel y Bareiro impuso presencia constante ante los centrales, generando espacios y peleando cada pelota. El equipo de Úbeda fluyó, fue intenso y mostró carácter en un escenario complejo dado que enfrentó ni más ni menos que al campeón de la Sudamericana y Recopa.
Con este triunfo, el Xeneize escaló posiciones en la Zona A y se metió nuevamente en los puestos de clasificación: 6º a seis puntos de Vélez. Lanús, que venía de consagrarse en la Recopa Sudamericana en el Maracaná, quedó 10º en la tabla y perdió terreno en la lucha por ingresar a playoffs, aunque tiene un partido pendiente ante Argentinos Juniors.
