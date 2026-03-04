La mejor versión de Boca: ganó, gustó y goleó a Lanús en La Fortaleza

El equipo de Úbeda abrió el marcador a los 15 minutos del primer tiempo. Miguel Merentiel tocó para Adam Bareiro, que peleó una pelota que parecía perdida y forzó un despeje defectuoso de Carlos Izquierdoz: Santiago Ascacíbar tomó el rebote bajando el balón de pecho y sacó un fuerte derechazo que dejó sin reacción a Nahuel Losada. Es el primer gol del Ruso con la azul y oro y por eso hubo desahogo inmediato después de partidos donde fue criticado.

El segundo tanto llegó a los 29 minutos con una gran jugada colectiva: Tomás Aranda desbordó por izquierda y envió un centro a media altura buscando a Bareiro que Losada alcanzó a manotear, pero dejó la pelota viva en el área y Merentiel apareció por el centro para definir de cabeza y estirar la ventaja en el marcador.

Ya en el complemento, Boca lo liquidó con una acción de jerarquía. Leandro Paredes metió un pase exquisito de cachetada que dejó a la Bestia mano a mano con el arquero y el uruguayo definió con clase, picándola de zurda ante la salida de Losada y selló el 3-0 a los 18 minutos del segundo tiempo para firmar su doblete y cerrar la goleada.

El resumen del triunfazo de Boca ante Lanús

Fue una noche redonda para Boca: Paredes mostró su mejor versión y manejó los hilos del equipo, Ascacíbar marcó su primer gol en el club, Merentiel volvió a demostrar que es el delantero más confiable del plantel y Bareiro impuso presencia constante ante los centrales, generando espacios y peleando cada pelota. El equipo de Úbeda fluyó, fue intenso y mostró carácter en un escenario complejo dado que enfrentó ni más ni menos que al campeón de la Sudamericana y Recopa.

Con este triunfo, el Xeneize escaló posiciones en la Zona A y se metió nuevamente en los puestos de clasificación: 6º a seis puntos de Vélez. Lanús, que venía de consagrarse en la Recopa Sudamericana en el Maracaná, quedó 10º en la tabla y perdió terreno en la lucha por ingresar a playoffs, aunque tiene un partido pendiente ante Argentinos Juniors.