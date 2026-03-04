Se conoció la sanción a Franco Mastantuono: cuántos partidos se perderá en Real Madrid

El Comité de Disciplina de la Real Federación Española de Fútbol resolvió aplicarle dos fechas de suspensión, amparándose en el artículo 124 del Código Disciplinario, que castiga las actitudes de desconsideración hacia árbitros y autoridades deportivas. En el informe oficial, el juez aseguró que el futbolista le habría dicho que “vaya vergüenza, vaya p... vergüenza” después de que Getafe se demore en sacar un lateral ofensivo sobre el final.

La expulsión de Franco Mastantuono ante Getafe

Embed ¡¡EXPULSADO MASTANTUONO POR INSULTAR AL ÁRBITRO SOBRE EL FINAL DEL PARTIDO!! ¡¡FRANCO SE FUE SILBADO CON EL REAL MADRID PERDIENDO 1-0 ANTE GETAFE!!



La situación se agravó porque, al retirarse del campo de juego, las cámaras de la transmisión captaron insultos del exjugador de River mientras se dirigía a los vestuarios. Esa conducta terminó de sellar un castigo que deja al joven fuera de los próximos compromisos ligueros.

Con esta sanción, Mastantuono no podrá estar ante Celta de Vigo y Elche por LaLiga, aunque sí estará habilitado para disputar los octavos de final de la Champions League frente a Manchester City. En cuanto al campeonato, recién podría reaparecer en la fecha 29, cuando el Merengue reciba al Atlético de Madrid en el clásico capitalino.