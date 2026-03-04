Independiente recibió buenas noticias y evalúa un amistoso para no perder ritmo

La vuelta de Valdéz representa una alternativa fuerte para rearmar la defensa. El zaguero había sido expulsado ante Gimnasia de Mendoza y se perdió el duelo frente a Central Córdoba, pero ahora podría recuperar su lugar en la zaga. Su regreso abre interrogantes sobre cómo quedará conformada la última línea, en una zona donde también vuelve a estar en consideración Kevin Lomónaco.

Por su parte, Montiel dejó atrás el desgarro en el recto anterior de la pierna izquierda que había sufrido frente a Lanús. El volante ya sumó minutos en la victoria 2-0 ante Central Córdoba y respondió bien físicamente, por lo que se perfila para volver a la titularidad y aportar dinámica y desequilibrio en ataque.

El calendario le da aire al Rojo dado que el próximo fin de semana no habrá fecha oficial por el paro vinculado al conflicto entre la AFA y ARCA. Por este motivo, Independiente volverá a jugar el miércoles 11 ante Unión, por la fecha 10 del Apertura, y está la posibilidad de llegar con más rodaje si finalmente se concreta el amistoso.