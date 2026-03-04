Gustavo Quinteros recuperó a Sebastián Valdéz (cumplió su suspensión) y Santiago Montiel no tiene molestias y podría volver a ser titular tras su lesión. Por otro lado, puede haber duelo con Atlanta para mantener el rodaje.
Independiente recibió buenas noticias y evalúa un amistoso para no perder ritmo: Sebastián Valdéz cumplió la fecha de suspensión y quedó nuevamente habilitado mientras que Santiago Montiel no tiene molestias y podría volver a ser titular tras su lesión. Por otro lado, en medio del parate por el conflicto de AFA con ARCA, el cuerpo técnico evalúa disputar un amistoso con Atlanta para no perder ritmo.
La vuelta de Valdéz representa una alternativa fuerte para rearmar la defensa. El zaguero había sido expulsado ante Gimnasia de Mendoza y se perdió el duelo frente a Central Córdoba, pero ahora podría recuperar su lugar en la zaga. Su regreso abre interrogantes sobre cómo quedará conformada la última línea, en una zona donde también vuelve a estar en consideración Kevin Lomónaco.
Por su parte, Montiel dejó atrás el desgarro en el recto anterior de la pierna izquierda que había sufrido frente a Lanús. El volante ya sumó minutos en la victoria 2-0 ante Central Córdoba y respondió bien físicamente, por lo que se perfila para volver a la titularidad y aportar dinámica y desequilibrio en ataque.
El calendario le da aire al Rojo dado que el próximo fin de semana no habrá fecha oficial por el paro vinculado al conflicto entre la AFA y ARCA. Por este motivo, Independiente volverá a jugar el miércoles 11 ante Unión, por la fecha 10 del Apertura, y está la posibilidad de llegar con más rodaje si finalmente se concreta el amistoso.
