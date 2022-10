Los diez equipos que van por un ascenso a Segunda División

Los cruces: Colegiales (primero en la tabla general) vs. Accasuso (décimo), Ituzaingo (tercero) vs. Fénix (noveno), Villa San Carlos (quinto) vs. Talleres de Remedio de Escalada (octavo) y Cañuelas (sexto) vs. Defensores Unidos (séptimo). Colegiales, el equipo que más puntos sumó en el año en la división, y los campeones Comunicaciones y Deportivo Armenio son los candidatos a conseguir el ascenso.

El Cole jugó cinco temporadas en la "B", por última vez en 1956 (66 años). Mientras que Deportivo Armenio dos veces (1986/87, 1989/90) y Comunicaciones nunca, como Fénix, Cañuelas y Defensores Unidos, que también sueñan con lograr un ascenso histórico. Después, Talleres de Remedios de Escalada y Accasusso son los dos clubes que más participaciones tuvieron con 57 y 16 respectivamente. Y Villa San Carlos solamente una.

¿Cómo y cuándo se jugará el reducido? Se jugará desde la próxima semana y a partido único, actuando como local los mejores posicionados y, en caso de igualdad al finalizar los 90 minutos, la definición será por penales. La misma metodología se dará en los cuartos de final, de donde quedarán dos clubes. Ya en semis, Comunicaciones y Deportivo Armenio chocarán contra los otros dos que avanzaron en cuartos.

Las semis también se disputará a un único duelo y habrá ventaja deportiva: se jugará en cancha de los vencedores de los dos torneos del año y, si igualan, avanzarán directamente a la final. A diferencia de las otras instancias, la final contará con ida y vuelta. Y si hay empate, el ascenso se definirá por penales.

Por otro lado, habrá otro ascenso a la "B" desde el Federal A. Lo obtendrá el ganador del reducido de esa categoría. Hay dos zonas de 17 equipos en el Federal A y clasifican los primeros ocho al reducido. A falta de dos fechas para finalizar la primera fase, hay 10 equipos de los 18 confirmados: Olimpo, Villa Mitre de Bahía Blanca, Ciudad Bolívar, Sol de Mayo y Juventud Unida, por la Zona A, y Racing de Córdoba, Sarmiento de Resistencia, San Martín de Formosa, Central Norte de Salta y Gimnasia y Tiro, por la Zona B.