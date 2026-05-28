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El camino de la Selección Argentina en el Mundial 2026: cómo pueden darse los cruces

Tras una fase de grupos accesible, la Scaloneta tendría un duro cruce en 16avos de final frente a España o Uruguay. ¿Dónde podría cruzarse con Brasil?

Lionel Scaloni dio a conocer los 26 futbolistas de la Selección Argentina para la Copa del Mundo y se acrecentó el entusiasmo por palpitar la máxima cita donde está en juego la ilusión de lograr la cuarta estrella. Por eso, repasamos el camino de la Scaloneta hacía un histórico bicampeonato que solo consiguió Italia (1934 y 1938) y Brasil (1958 y 1962).

El camino se hizo más largo por el novedoso formato de 48 países: serán ocho partidos en vez de siete para alcanzar la gloria eterna. Claro, los tres de la fase de grupos, la nueva instancia de 16avos de final y como siempre los octavos, cuartos, semifinales y final. Avanzarán a 16avos de final los dos primeros de cada zona y los ocho mejores terceros.

La Selección Argentina enfrentará a Argelia, Austria y Jordania respectivamente por el Grupo J del Mundial. Después, terminando primera o segundo de su grupo, tendrá un durísimo cruce por 16avos de final: España o Uruguay. Si termina primera, irá con el segundo y sino al revés. A menos que termine tercera o Arabia Saudita o Cabo Verde den la sorpresa en el grupo de España y Uruguay, ambas posibilidades poco probable.

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En octavos de final, terminado primera en su grupo, el cruce sería ante el ganador de un duelo entre los segundos de los Grupos D y G, donde aparecen selecciones como Bélgica, Estados Unidos, Paraguay, Australia, Irán o Egipto. Claramente, una fase de menor dificultad que la anterior, con mucho respeto a los belgas.

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De avanzar a cuartos de final podrían aparecer nuevamente rivales de jerarquía como Portugal o Colombia, dependiendo del desarrollo del cuadro. A partir de semifinales, el nivel de exigencia se eleva al máximo, con posibles cruces ante selecciones como Brasil o Inglaterra. La final, en tanto, se disputará en Nueva Jersey y podría enfrentar a la Argentina con potencias europeas como Francia o Alemania. ¿Y si terminamos segundos en la fase de grupos? El camino sería más difícil con los posibles rivales mencionados en instancias más tempranas.

ADEMÁS: Salió la lista: los 26 futbolistas de Argentina para la Copa del Mundo

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