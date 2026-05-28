El camino de la Selección Argentina en el Mundial 2026: cómo pueden darse los cruces

En octavos de final, terminado primera en su grupo, el cruce sería ante el ganador de un duelo entre los segundos de los Grupos D y G, donde aparecen selecciones como Bélgica, Estados Unidos, Paraguay, Australia, Irán o Egipto. Claramente, una fase de menor dificultad que la anterior, con mucho respeto a los belgas.

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De avanzar a cuartos de final podrían aparecer nuevamente rivales de jerarquía como Portugal o Colombia, dependiendo del desarrollo del cuadro. A partir de semifinales, el nivel de exigencia se eleva al máximo, con posibles cruces ante selecciones como Brasil o Inglaterra. La final, en tanto, se disputará en Nueva Jersey y podría enfrentar a la Argentina con potencias europeas como Francia o Alemania. ¿Y si terminamos segundos en la fase de grupos? El camino sería más difícil con los posibles rivales mencionados en instancias más tempranas.