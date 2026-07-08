Los futbolistas que pueden perderse las semis del Mundial si son amonestados

Hay 17 jugadores, entre ellos un argentino, que deberán cuidarse en los cuartos de final de recibir una amarilla para no perderse las semifinales del certamen mundialista.
A medida que el Mundial 2026 entra en su etapa decisiva, varios futbolistas deberán extremar los cuidados para no perderse una eventual semifinal. En total, 17 jugadores llegan a los cuartos de final con una tarjeta amarilla acumulada y, si vuelven a ser amonestados, quedarán automáticamente suspendidos para el siguiente partido.
Entre los jugadores que están al límite aparecen varias figuras de las selecciones que siguen en carrera. Marruecos tiene a Issa Diop, Achraf Hakimi, Redouane Halhal y Bilal El Khannouss; Inglaterra, a Jude Bellingham, Nico O'Reilly, Declan Rice y Marc Guehi; Francia, a Manu Koné y Michael Olise; Suiza, a Granit Xhaka, Denis Zakaria y Miro Muheim; mientras que España cuenta con Ferran Torres, Noruega con Antonio Nusa y Bélgica con Brandon Mechele.
En la Selección Argentina, el único que está en esa situación es Gonzalo Montiel, quien recibió una amarilla durante el segundo tiempo del suplementario en el triunfo ante Cabo Verde por los dieciseisavos de final.
Según el reglamento de la FIFA, las tarjetas amarillas se acumulan desde los dieciseisavos hasta los cuartos de final. Si un futbolista suma dos amonestaciones en distintos partidos durante esa etapa, deberá cumplir una fecha de suspensión y no podrá disputar las semifinales.
Una vez finalizados los cuartos de final, el registro de amarillas vuelve a limpiarse. De esa manera, los jugadores que avancen a las semifinales sin haber sido suspendidos comenzarán esa instancia sin riesgo de perderse la final por acumulación de tarjetas.
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