Los futbolistas que pueden perderse las semis del Mundial si son amonestados

Entre los jugadores que están al límite aparecen varias figuras de las selecciones que siguen en carrera. Marruecos tiene a Issa Diop, Achraf Hakimi, Redouane Halhal y Bilal El Khannouss; Inglaterra, a Jude Bellingham, Nico O'Reilly, Declan Rice y Marc Guehi; Francia, a Manu Koné y Michael Olise; Suiza, a Granit Xhaka, Denis Zakaria y Miro Muheim; mientras que España cuenta con Ferran Torres, Noruega con Antonio Nusa y Bélgica con Brandon Mechele.