Rafa Márquez fue anunciado como nuevo entrenador de la Selección de México

Tras la eliminación en el Mundial 2026 y la decisión de Javier Aguirre de dejar el cargo, la Federación Mexicana apostó por su ayudante de campo y uno de los mejores jugadores de la historia del país.
La Federación Mexicana de Fútbol oficializó a Rafael Márquez como nuevo entrenador de la selección luego de la decisión de Javier Aguirre de no continuar en el cargo tras la eliminación en los octavos de final del Mundial 2026 frente a Inglaterra.
Márquez, quien integró el cuerpo técnico de Aguirre durante la Copa del Mundo, era el sucesor elegido por la dirigencia desde el inicio del ciclo, en concordancia con la intención de mantener la línea de trabajo desarrollada en los últimos años y darle continuidad a un proceso que permitió al seleccionado superar la fase de grupos con puntaje ideal. En el comunicado oficial, la entidad señaló: "En una transición ordenada y dando continuidad al proyecto deportivo, FMF ratifica a Márquez al frente del equipo nacional y agradece a Javier Aguirre por su firme legado".
Considerado uno de los máximos referentes en la historia del fútbol mexicano, Márquez disputó cinco Mundiales consecutivos entre 2002 y 2018, acumuló 148 partidos con la selección mayor y convirtió 15 goles. Tras retirarse como futbolista, inició su carrera como entrenador en las divisiones formativas del Real Alcalá, en España, y luego dirigió al Barcelona B, experiencia que antecedió a su incorporación al cuerpo técnico del seleccionado nacional.
México cerró el Mundial con una actuación positiva pese a la eliminación antes de los cuartos de final, instancia esquiva para la Tri, que no alcanza desde 1986 en la que también cayó ante Inglaterra, aunque el triunfo sobre Ecuador en los dieciseisavos de final le permitió avanzar por primera vez a un quinto partido en el nuevo formato del torneo. Con la llegada de Márquez, la dirigencia apuesta a sostener el proyecto y preparar al seleccionado con vistas al Mundial 2030.
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