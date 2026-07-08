Rafa Márquez fue anunciado como nuevo entrenador de la Selección de México

Márquez, quien integró el cuerpo técnico de Aguirre durante la Copa del Mundo, era el sucesor elegido por la dirigencia desde el inicio del ciclo, en concordancia con la intención de mantener la línea de trabajo desarrollada en los últimos años y darle continuidad a un proceso que permitió al seleccionado superar la fase de grupos con puntaje ideal. En el comunicado oficial, la entidad señaló: "En una transición ordenada y dando continuidad al proyecto deportivo, FMF ratifica a Márquez al frente del equipo nacional y agradece a Javier Aguirre por su firme legado".