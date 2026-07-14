Los viajes también juegan: así fue el desgaste logístico de los cuatro semifinalistas del Mundial

La selección que llega con menor desgaste logístico es Francia. El conjunto dirigido por Didier Deschamps fijó su base en Waltham, muy cerca de Boston, y durante las primeras cinco rondas nunca debió alejarse más de 435 kilómetros de su concentración. Además, repitió varias sedes entre la fase de grupos y los cruces de eliminación directa, optimizando los tiempos de recuperación. Recién para enfrentar a España en Dallas realizará su traslado más largo, cerrando un recorrido total de 5.500 kilómetros.

Aunque el rendimiento dentro del campo sigue siendo el factor decisivo, la distribución de sedes dejó una diferencia considerable entre los semifinalistas. Mientras Inglaterra acumuló casi cuatro veces más kilómetros que Francia, Argentina quedó en una posición intermedia gracias a una planificación que buscó minimizar el desgaste en un Mundial marcado también por las largas distancias.