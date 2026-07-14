Los viajes también juegan: así fue el desgaste logístico de los cuatro semifinalistas del Mundial

Inglaterra lidera el ranking de distancia recorrida con 20.600 kilómetros acumulados. Argentina suma 8.025, España 14.200 y Francia apenas 5.500.
La Copa del Mundo 2026 no solo se juega durante los 90 o 120 minutos de cada partido. La inédita organización del torneo entre Estados Unidos, México y Canadá también convirtió a la logística en un factor determinante, con largos traslados y horas de vuelo que incrementaron el desgaste físico de los seleccionados. En ese escenario, los cuatro semifinalistas llegan a la recta final con realidades muy diferentes.
Inglaterra es, por amplio margen, el equipo que más kilómetros recorrió durante el certamen. Pese a haber instalado su base de operaciones en Kansas City, el conjunto dirigido por Thomas Tuchel no disputó allí ningún encuentro. Debió viajar sucesivamente a Dallas, Boston, Nueva Jersey, Atlanta, Ciudad de México y Miami, acumulando 20.600 kilómetros antes de las semifinales.
España también afrontó una exigente travesía. El equipo de Luis de la Fuente estableció su búnker en Chattanooga, Tennessee, y comenzó el torneo con desplazamientos cortos hacia Atlanta y Guadalajara. Sin embargo, en la fase eliminatoria cruzó varias veces de costa a costa para jugar en Los Ángeles, Dallas y nuevamente Los Ángeles, hasta instalarse otra vez en Texas para disputar la semifinal. En total, la Roja recorrerá 14.200 kilómetros.
En el caso de Argentina, el cuerpo técnico encabezado por Lionel Scaloni diseñó una planificación que permitió reducir el impacto de los viajes. La Albiceleste comenzó su concentración en Kansas City, desde donde realizó los desplazamientos para la fase de grupos. Luego trasladó temporalmente su base al predio del Inter Miami para preparar el cruce con Cabo Verde y desde allí viajó a Atlanta para enfrentar a Egipto. Tras regresar a Kansas City para los cuartos de final frente a Suiza, el seleccionado emprendió viaje rumbo a Atlanta para la semifinal contra Inglaterra, alcanzando un total de 8.025 kilómetros recorridos.
La selección que llega con menor desgaste logístico es Francia. El conjunto dirigido por Didier Deschamps fijó su base en Waltham, muy cerca de Boston, y durante las primeras cinco rondas nunca debió alejarse más de 435 kilómetros de su concentración. Además, repitió varias sedes entre la fase de grupos y los cruces de eliminación directa, optimizando los tiempos de recuperación. Recién para enfrentar a España en Dallas realizará su traslado más largo, cerrando un recorrido total de 5.500 kilómetros.
Aunque el rendimiento dentro del campo sigue siendo el factor decisivo, la distribución de sedes dejó una diferencia considerable entre los semifinalistas. Mientras Inglaterra acumuló casi cuatro veces más kilómetros que Francia, Argentina quedó en una posición intermedia gracias a una planificación que buscó minimizar el desgaste en un Mundial marcado también por las largas distancias.
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